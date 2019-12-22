冬季流感最快月尾到 長者打針未升 維持四成

何栢良昨日在商業電台《政經星期六》上表示，本港流感疫苗接種數量由2014/15年的50萬劑，上升1倍至102萬劑，主因是政府的免費注射和到校注射的政策，使幼稚園群組的接種率由過往約15%至18%，升至今年至今37%；小學群組則由過往基線約16%，升至57%。

或與長者不想到醫院有關

65歲或以上長者可免費接種流感疫苗，但何栢良稱長者接種率一直維持在約40%，無再上升，可能與長者不希望到醫院有關，指出若疫苗接種地點不夠便利，長者接種率未來就只能停在40%水平。

何栢良建議政府成立常設的預防督導委員會，由官員、學校代表、市民、長者和病人組成，了解長者接種疫苗的困難和市民對疫苗的誤解，讓當局再制訂應對方法和檢視如何預防流感。

周五13公院內科病牀爆滿

何栢良說，上周氣溫及濕度較反覆，內地疾控中心亦指出廣東省部分地區已進入流感高峰期，他預期本港最快會在本周聖誕節後或明年1月初踏入冬季流感季節。

上周五16間公立急症醫院，13間的內科病牀爆滿，平均佔用率達110%，明愛醫院最嚴峻達126%，其次是伊利沙伯醫院和將軍澳醫院，均是117%。何栢良稱，大部分公立醫院落成數十年，環境擠迫，並非因為流感致近日病牀爆滿；而內科病房通道放滿臨時病牀，通道很窄，他到病牀取病人牌板或去護士站時經常「人撞人」，醫院環境及設施不足成「樽頸」，令醫院運作效率事倍功半。

他又批評本港基層醫療配套不足，例如用了10年才能建成第一間地區康健中心，令市民無選擇要去急症室求醫。