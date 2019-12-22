醫局倡設特定撥款引入新基因測試

港僅有5基因學專科醫生

梁憲孫透露，委員認為本港基因組醫學研究屬世界水平，但部分服務仍待加強，包括癌症和不常見疾病檢測服務，相信去年《施政報告》提出的「香港基因組計劃」有助填補這服務空缺。委員會亦留意到本港目前只有5名遺傳學及基因組學專科醫生，若有病理科、兒科、婦產科醫生想進修基因組醫學的知識亦缺乏渠道，建議政府和醫學專科學院考慮為有志的醫生提供更多培訓途徑。梁續說，本港基因組醫學實驗室技術員和分析結果的生物資訊（bioinformatics）專才不足，應加強培訓；醫管局亦應培訓更多遺傳諮詢輔導員提供服務。

五大策略 倡服務分三層次

為了規劃未來5至10年的公營遺傳及基因組服務，醫管局今年10月制訂了《遺傳及基因組服務策略》，就服務協調、財政資助、管治、人才培訓和服務監察訂下五大策略。

醫管局目前未有專責部門提供遺傳及基因組服務，《策略》認為服務明顯不足，臨牀需要和化驗室支援亦不協調，建議把服務分為三個層次，由地方醫院提供常規服務，再由指定中心處理複雜個案，而第三層次則是在教學醫院做研究以創新服務，並建立遺傳及基因組服務名冊，為醫護提供醫管局相關臨牀服務的使用準則，將服務標準化。

設中央機制 評估新服務優次

財政資助方面，醫管局認為目前基因檢測很多時無額外資源，《策略》提出設特定撥款機制，助加快引入新的基因測試，提供「項目為本」的撥款支援新服務。管治方面，《策略》建議醫管局成立「遺傳及基因組服務督導委員會」監督《策略》的落實，又提出設立中央機制，評估新的基因服務項目以決定推行的優先次序，並決定什麼程序納入標準服務。

人才培訓方面，《策略》指醫管局基因服務人員無特定分工和職責，應訂定相關人員資歷要求、職能和加強培訓。醫管局目前未有監察相關服務，《策略》亦提出釐定表現指標作評估和監察服務的醫療成效。

醫局已成立督導委會推動落實

醫管局回覆稱，剛成立由行政總裁擔任主席的遺傳及基因組服務督導委員會，會就政府基因組醫學督導委員會的發展策略及上述《策略》，推動及監督醫管局遺傳及基因組服務的發展。