珠海公安拍片 大橋被捕港人讚「態度好」 正取保候審

【明報專訊】一名鍾姓香港男子本月13日在港珠澳大橋東人工島安全檢查站被捕，各界質疑港人無故被「送中」，其後珠海公安指他是被通緝7年的走私案疑犯。珠海公安昨日在微信上載一條於珠海拍攝的短片，片中是一名聲稱於本月14日在東人工島檢查站被捕的陳姓香港男子，稱當天曾被送到內地緝私分局，現正「保外就醫」，形容內地公安「態度很好，值得讚賞」。
人工島被捕另一男子
涉走私 自稱患癌
珠海公安昨日在微信貼出一段1分44秒的短片，形容是一名49歲、陳姓香港男子在珠海一花園內接受訪問。片段中的男子聲稱在12月14日中午欲到澳門賭錢，乘坐大巴到東人工島安全檢查站被內地海關捉住，對方指他涉嫌走私。他說當天下午被送到海關緝私分局，然後他自稱患癌，即簽署文件辦理保外就醫（取保候審），「當時不存在態度不好，其實（民警）態度幾好，值得讚賞」，當晚獲釋後他即時通知大哥、太太和兒子。
該珠海公安微信帖文寫道，本月10日至22日在東人工島設安全檢查站，被扣押的人是內地辦案部門通緝的嫌疑犯，批評部分香港媒體「罔顧事實，故意歪曲抹黑，將內地警方正常的執法污蔑為『將不同意見人士送中』以及『無端被公安捉走後失蹤』等等」，散播恐怖氣氛。