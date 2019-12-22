珠海公安拍片 大橋被捕港人讚「態度好」 正取保候審

人工島被捕另一男子

涉走私 自稱患癌

珠海公安昨日在微信貼出一段1分44秒的短片，形容是一名49歲、陳姓香港男子在珠海一花園內接受訪問。片段中的男子聲稱在12月14日中午欲到澳門賭錢，乘坐大巴到東人工島安全檢查站被內地海關捉住，對方指他涉嫌走私。他說當天下午被送到海關緝私分局，然後他自稱患癌，即簽署文件辦理保外就醫（取保候審），「當時不存在態度不好，其實（民警）態度幾好，值得讚賞」，當晚獲釋後他即時通知大哥、太太和兒子。

該珠海公安微信帖文寫道，本月10日至22日在東人工島設安全檢查站，被扣押的人是內地辦案部門通緝的嫌疑犯，批評部分香港媒體「罔顧事實，故意歪曲抹黑，將內地警方正常的執法污蔑為『將不同意見人士送中』以及『無端被公安捉走後失蹤』等等」，散播恐怖氣氛。