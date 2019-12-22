台漢涉港劫表行潛逃 台求司法互助 保安局：無法律可做 隨時接受疑犯來港自首

事發於10月6日，該名林姓台籍疑犯涉持氣槍，到彌敦道50號金域假日酒店地下「經典時計」表行，劫去兩隻共值99萬元的手表。

據中央通訊社報道，台中地檢署在香港警務部門傳真提供疑犯資料後，上月11日拘捕疑犯，查獲270萬餘新台幣（約70萬港元）現金及4隻勞力士手表。報道提到，台中地檢署調查後，發現疑犯曾多次出入東南亞、大陸等地，涉嫌在各地犯下最少4宗劫案。報道指台灣法務部已透過陸委會，為台中地檢署向香港提出司法互助請求，希望取得案發現場閉路電視畫面及事主供辭等證據。

台媒報道 台盼取閉路電視畫面及供辭

保安局回覆表示，香港沒有法律可以與台灣當局進行司法互助和移交逃犯事宜。局方表示，香港警方已將此案列為搶劫案，並正根據香港法律處理；如疑犯願意從台灣來香港自首，港方隨時接受，不會有任何限制。就該宗搶劫案的調查進度，警方回覆稱，油尖警區重案組第一隊正跟進，暫未有人被捕；至於警方是否曾向台中地檢署提供疑犯資料，則未有回應。

本報向台灣陸委會查詢有關事宜，暫未獲得回應。

陳同佳台灣殺人案引發港府年初提出修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》，並引起社會風波，最終保安局長李家超10月23日宣布撤回修例。陳同佳表示欲到台灣自首，台灣陸委會多次要求港府循司法互助處理。

陳同佳案台方多次要求司法互助

今次台方又向香港提請司法互助，有知情者形容，台灣此舉屬政治舉措，「明知不可為而為之，在做文章」，強調香港和台灣沒有協議，「無可能做到」司法互助。

有政界中人分析，台灣是在玩政治把戲，繼續找議題鑽入要求台港兩地達成「司法互助協議」的政治漩渦當中，不過司法互助不是短時間內就可以達成，現時未看到有解決的迹象。該人又分析，台灣準備迎接總統大選，現階段沒時間理會陳同佳赴台自首事件。