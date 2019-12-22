台漢涉港劫表行潛逃 台求司法互助 保安局：無法律可做 隨時接受疑犯來港自首

【明報專訊】尖沙嘴一間表行10月遇劫，警方未有拘捕任何疑犯，但台灣中央社報道指台中地檢署將一名涉案而潛逃返台的台籍男子拘捕，並以需取得該男子在香港的犯案證據為由，日前透過法務部向香港提請司法互助。本港保安局表示，香港沒有法律可與台灣當局進行司法互助和移交逃犯事宜；若疑犯願意來港自首，港方隨時接受。警方則未有回應曾否向台中地檢署提供疑犯資料。
事發於10月6日，該名林姓台籍疑犯涉持氣槍，到彌敦道50號金域假日酒店地下「經典時計」表行，劫去兩隻共值99萬元的手表。
據中央通訊社報道，台中地檢署在香港警務部門傳真提供疑犯資料後，上月11日拘捕疑犯，查獲270萬餘新台幣（約70萬港元）現金及4隻勞力士手表。報道提到，台中地檢署調查後，發現疑犯曾多次出入東南亞、大陸等地，涉嫌在各地犯下最少4宗劫案。報道指台灣法務部已透過陸委會，為台中地檢署向香港提出司法互助請求，希望取得案發現場閉路電視畫面及事主供辭等證據。
台媒報道 台盼取閉路電視畫面及供辭
保安局回覆表示，香港沒有法律可以與台灣當局進行司法互助和移交逃犯事宜。局方表示，香港警方已將此案列為搶劫案，並正根據香港法律處理；如疑犯願意從台灣來香港自首，港方隨時接受，不會有任何限制。就該宗搶劫案的調查進度，警方回覆稱，油尖警區重案組第一隊正跟進，暫未有人被捕；至於警方是否曾向台中地檢署提供疑犯資料，則未有回應。
本報向台灣陸委會查詢有關事宜，暫未獲得回應。
陳同佳台灣殺人案引發港府年初提出修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》，並引起社會風波，最終保安局長李家超10月23日宣布撤回修例。陳同佳表示欲到台灣自首，台灣陸委會多次要求港府循司法互助處理。
陳同佳案台方多次要求司法互助
今次台方又向香港提請司法互助，有知情者形容，台灣此舉屬政治舉措，「明知不可為而為之，在做文章」，強調香港和台灣沒有協議，「無可能做到」司法互助。
有政界中人分析，台灣是在玩政治把戲，繼續找議題鑽入要求台港兩地達成「司法互助協議」的政治漩渦當中，不過司法互助不是短時間內就可以達成，現時未看到有解決的迹象。該人又分析，台灣準備迎接總統大選，現階段沒時間理會陳同佳赴台自首事件。