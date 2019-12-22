難忘伴早逝癌童度快樂時光

外國見童真 丹麥小孩拖手遊街

他又曾在丹麥遇見一個小孩，那小孩捉着他的手，帶他參觀小鎮，更對人說「這是我的聖誕老人，我想帶他回家」。現在小孩已經七八歲了，陳漢強仍會每年探望他。

陳認為，外國聖誕氣氛比香港濃厚，或許因為外國小孩讓他覺得較純真，每個笑臉都很真摯。他在港印象最深刻的大多是慈善探訪。他頓了一頓，不懂該形容是開心還是傷心的經歷：數年前有個很喜歡聖誕老人的癌症男孩，很想聖誕老人陪他去玩。在社工安排下，陳漢強以Santa Jim身分陪他到兒童天地玩了大半日，「我還記得個男仔幾靚仔，但沒多久他就走了」。過程很開心，但結局不完美。

陳漢強憶述，自己參與過多場聖誕老人大會，印象最深刻是在某一年的聖誕老人大會中，認識一名已經做了聖誕老人60多年的伯伯。他估計伯伯有腦退化症，「前幾分鐘和我講早晨，之後幾分鐘見到我，又話『我又見到你啦！』」儘管這個伯伯不記得自己見過誰，但每年都有意識要參加聖誕老人大會。這令他十分震撼，同時更加深信，自己會做一輩子聖誕老人。