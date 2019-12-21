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港聞
2019年12月21日星期六
港聞二
習：港澳事務用不着外國指手劃腳 賀一誠就職禮致辭 劉兆佳：警告有反制措施
控6項危駕奪命 還押候訊 九巴車長左手擱軚盤即失控
親屬到場拜祭 11傷者仍留醫
城巴新巴：擬再為570巴士加安全帶
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野戰迷命案 容忍同黨殺人 誤殺罪成被告囚7年半
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南昌街組合屋料後季入伙 89伙過渡房 租金水平不超入息1/4
房協暫緩租金檢討 議員批非凍租「走精面」
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田北辰：沙中線擬封頂970億
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【明報專訊】（請看附圖）
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習：港澳事務用不着外國指手劃腳 賀一誠就職禮致辭 劉兆佳：警告有反制措施
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