明冬至 街市檔嘆氣氛淡

菜價跌肉價升 顧客多買下價菜

柴灣街市一菜檔負責人李先生解釋，今年氣候不錯，整體天氣好，蔬菜來貨價較去年便宜，加上經濟不景氣，今個冬至蔬菜價格整體較去年減價兩成。「往年100元一斤豆胚，今年減到50元一斤。」但他稱昨日早上有一個客人「喊晒咁口」說全家都失業，令他十分難過，也有感今年大家都沒有意欲大做節，貴價菜不太受歡迎，「大家現在多買下價菜，例如蘿蔔、黃芽白等」，亦稱「有訴求係啱，但最緊要有嘢做啊」。

同街市一豬肉檔負責人黎女士表示，去年冬至瘦肉44元一斤，排骨90元一斤，今年瘦肉要90元一斤，排骨則加至110至120元一斤，冬至正日打算加十元八塊。她預計今年冬至生意比去年起碼少一半，「一來無錢，二來無心機，聽過有做裝修的客人無糧出，將來不知會有幾差」。

昨日活雞批發價34.6元一斤，較去年同日31.8元升8.8%。九龍城街市周華記雞檔負責人玲姐稱，活雞價格比去年貴約一成，料周日冬至正日會由昨日的80元一斤加至約85元。

餐飲界：訂枱勝預期 生意料差去年三成

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，早前估計整體冬至餐飲生意額會較去年跌三成，近兩三天做冬訂枱情况較預期理想，約有七八成預訂率，預測生意跌幅縮至15%。他也留意到，社會雖較早前平靜，大家重新消費，但意欲未完全回復。