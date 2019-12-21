房協暫緩租金檢討 議員批非凍租「走精面」

現租金維持至明年9月底

房協每兩年檢討租金，2020至2022年租金原定明年4月實施。房協曾在1998年4月至2010年3月凍租，2010年起每兩年加租一次，2010年加3%，2012年加6%，2014、2016及2018年則加8%。

尹兆堅質疑為避政治壓力

黃傑龍表示，房協執委會前日討論租金水平檢討，參考通脹、市場租金、近期社會情况等因素後，認為數據不足以定論，現時調整並不適當，最終決定暫緩租檢。但他稱，受管理、保養及維修成本上升等因素影響，今年房協屋邨帳目有數以千萬元計虧損。

立法會房屋事務委員會副主席、民主黨尹兆堅對房協暫緩租金檢討感失望，批評是「走精面」及「彈弓手」。他指出，黃傑龍早前聽取立法會意見後，曾表明積極考慮凍租，及後更傳出或凍租一年風聲，現在卻只延期加租。他又稱，房協不欲凍租或與房委會明年9月加租有關，不希望構成政治壓力，要視乎房委會的決定後才處理。房屋事務委員會主席、民建聯柯創盛亦不滿房協暫緩租檢，認為經濟惡劣情况持續，應盡快減租或寬免租金，以減輕租戶壓力。

優化版未補價出租 171業主申請

另外，房協於10月推出優化版「未補價資助出售房屋出租計劃」，並於11月18日及本月9日接受合資格業主及租客申請，其中租客申請昨日截止。房協表示共收到171宗業主申請，包括20名房協及151名房委會屋苑業主申請，以及476宗租客申請（未計部分郵遞申請）。黃傑龍認為計劃申請數字理想，「反應都算好好」。