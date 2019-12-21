南昌街組合屋料後季入伙 89伙過渡房 租金水平不超入息1/4

130至293方呎 供劏房戶租約兩年

社聯在4份營運建議書中，選定東華三院作為南昌街項目的營運伙伴，並命名為「南昌共活」計劃。項目提供89個單位，面積130至293平方呎，供154至156人居住，預計明年第二季入伙。租約為期兩年，租金水平不超過住戶入息25%。

地盤現已安裝好3個3人單位供傳媒參觀，每個單位附設獨立廁所、洗手盤及冷氣機等，廁所及房間皆有窗戶。單位呈長條型，闊度僅約兩米，空間較窄，但通風及採光皆不錯。每個單位以鋼板建造，底層為混凝土，隔音程度仍可接受。

住戶兩年儲4800 可獲等額津貼

東華三院主席蔡榮星指出，會在項目內引入「共享經濟」概念；住戶亦可參與「儲蓄配對計劃」，完成兩年儲蓄4800元的目標，可以獲得同樣數量金額作為應急基金，即住戶搬走時，可獲得4800元作新屋搬遷等用途。

羅致光：本年度通過50億撥款不樂觀

勞福局長羅致光表示，南昌街項目依靠非牟利機構和跨部門跨專業合作，才能在2至3年內完成項目，「若政府做，8年也做不到」。南昌街項目為首個以關愛基金資助建造的過渡房屋，羅致光稱，對50億元資助增建過渡房屋的撥款於今個立法年度通過並不樂觀，關愛基金會繼續作為過渡房屋的後盾。

欽州街項目最快2021上半年入伙

社聯行政總裁蔡海偉表示，項目為首個以組裝合成方式建造的過渡房屋，在設計和裝篏上使用的時間較多，令完成時間比預期長，但相信未來兩個項目能更快完成。他說，另一個位於深水埗欽州街的項目，預計最快2021年上半年入伙，而葵涌業成街項目則未有確實落成日期，預計明年上旬再向發展局申請第二階段資助。

民建聯立法會議員鄭泳舜期望，營運機構可盡快啟動入住申請程序，並做宣傳推廣，讓居民早作考慮。鄭泳舜又表示，立法會財務委員會可加快審議及批出50億元的過渡房屋撥款，以助展開更多已規劃的過渡房屋項目，讓更多居住在不適切房屋的市民受惠。