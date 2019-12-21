持刀劫金行被制服 賊叫：玩完喇

被捕52歲男子姓梁，涉嫌行劫及藏有攻擊性武器被捕，帶署扣查。有街坊稱，被捕男子染有毒癮，與妻兒居於李鄭屋邨。現場為青山道298號一間金行，昨早10時許，梁喬裝顧客進入金行，職員不虞有詐取出金飾，他搶去兩件總值約4.2萬元金器，並亮出約24厘米長生果刀警告職員勿追，其後奪門逃去。

男職員未有理會警告，尾隨追出，不斷高呼「打劫」，梁企圖登上路邊的士但不成功，梁繼續邊逃邊揮刀，並一度將掠去的金器丟在路邊，惟職員仍窮追不捨，終在約300米外的永隆街近福榮街，與途人合力將梁制服，附近兩名警員聞訊趕至，將梁按在地上，生果刀則跌在一旁。警員其後將梁鎖上手銬，他此時大叫一聲「玩完喇」。警員其後在梁身上再搜出一柄剪刀。

職員持掃帚窮追不捨

附近涼茶舖負責人鍾小姐說，事發時見到相信是金行職員的男子持掃帚與持刀賊追逐，兩人由元州街追逐至永隆街，其間曾圍着一輛的士對峙，男子用掃帚拍打刀賊，刀賊沿永隆街繼續逃走，一名途人從後按住刀賊制服，不久便有警員到場將賊鎖起。