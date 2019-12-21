圖書館助理落藥非禮罪成

扮教師約女網友唱K

已婚的被告鄭棨語（28歲）已離任學校圖書館助理一職，現在無業，他早前否認控罪，在區院受審。法官在裁決中指出，女事主X為21歲大學生，案發時正與35歲男子Y交往了9年，Y知道X會於去年9月2日和被告到九龍灣唱卡拉OK。法官形容X在描述被性侵犯過程時供辭詳盡、堅定，且證供獲卡拉OK現場閉電視、醫院化驗報告和Y的佐證，故裁定X是誠實可靠的證人。

反之被告自辯時聲稱X是他從社交網絡認識的「兼職女友」，時薪600元，3次約會均有付2000至3000元酬勞，更指X和Y勒索他10萬元。法官反駁，若X真的是兼職女友，兩人在網上沒有任何對話記錄，且兼職女友不包括發生性行為，即使X、Y真的要勒索他，X也毋須服下有安眠藥和鎮定劑成分的飲料，認為被告度身訂造供辭以求脫身，故裁定他各一項非禮及施用藥物以獲得或便利作非法的性行為罪成。

另外，被告在被捕後，警方在其學校工作枱抽屜內13片「昔多芬」（俗稱「偉哥」），另被控一項管有違禁藥物罪。法官昨裁定因控方無法證明該些「昔多芬」屬被告擁有，故相關控罪不成立。

【案件編號：DCCC398/19】