拒批區諾軒范國威上訴許可 終院：無酌情權保留議席

上訴許可的申請人為區諾軒及范國威。高等法院早前裁定兩人在港島區及新界東補選中「非妥為當選」，區諾軒一方認為他以「Plan B」代周庭出選，范國威則表示他和劉頴匡同屬民主派陣營，一旦失去議席，將會剝奪選民的意願。

終院3名法官在判辭中強調，根據《立法會條例》，每宗選舉呈請案完結時，法庭一定要裁定當選人是否「妥為當選」；如果非「妥為當選」，就要宣布另一人「妥為當選」。法庭沒有酌情權不作裁決，以保留當選人的議席，更遑論基於區諾軒和范國威提出的「政治因素」這樣做。

指兩人戲劇性改立場

判辭提到在兩宗選舉呈請的原審法庭上，區諾軒和范國威明知議席會受影響，仍保持立場中立，沒有出庭爭辯。范國威亦去信法庭，表示會服從裁決。因此，法庭認為區諾軒現時向終院解釋他是周庭的「Plan B」、范國威稱他和劉頴匡同屬一個陣營，都是「戲劇性改變立場」，這些說法亦欠缺理據支持。

判辭又指出，區諾軒和范國威建議在選舉呈請以外，可透過司法覆核挑戰選舉主任的決定，但周庭和劉頴匡都沒有申請司法覆核，因此不存在有人被剝奪訴訟的權利，遂駁回上訴申請許可。區諾軒和范國威需向選舉主任及劉頴匡一方支付訟費，周庭則沒有訟費申請。

【案件編號：FAMV307、324/19】