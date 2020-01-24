城巴新巴：擬再為570巴士加安全帶

一輛九巴周三（18日）在粉嶺公路失控撞欄撼樹，釀成6死39傷。交通事務委員會昨討論城巴新巴加價12%的申請，多名議員關注巴士安全問題。鍾澤文稱，新巴及城巴現時已為442輛巴士上層座位安裝安全帶，900輛已加裝車速限制減速裝置，900輛已安裝電子穩定控制系統，亦計劃為2016年後購買的約570輛現有巴士加裝安全帶。

442輛上層已裝

鍾澤文又說，今次申請加價12%，主要是因為薪金、油價開支上升，以及要撥資源引入安全裝置等。他又說，提出加價申請時，未有預期社會運動會持續那麼長時間，而近半年兩巴的乘客量有升有跌，11月因紅隧封閉，兩巴乘客量下跌約一成。至於會否考慮增設月票，鍾說推出月票的損失較增加乘客量而帶來的收益大，故兩巴未有推出月票。

運房局：可加碼資助添安全裝置

蔡傑銘稱，當局已撥款5億元資助巴士安裝安全裝置，又稱政府「不會吝嗇」，若有需要會考慮增加資助。至於會否考慮因應本港路面環境而改良巴士車身物料及增加防撞測試等，蔡說，運輸署轄下「加強專營巴士安全委員會」對此持開放態度。

會上亦討論天星小輪提出加價16.5%，每程加價0.3至0.5元。蔡傑銘說雖然加幅大，但實際加價金額低。他又說若社會運動持續，天星小輪未來一個年度會蝕本，政府會與營辦商研究開源節流的措施，例如重整中環碼頭。