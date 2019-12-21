親屬到場拜祭 11傷者仍留醫

警封慢線 讓親友拜祭

昨早9時許，警方封鎖粉嶺公路一段慢線，55歲男死者張志明的約20名親友與道士到場，燃點香燭冥鏹拜祭，其中一名女親友手持寫有張名字的神主牌，眾人神情哀傷，逗留近一小時後乘旅遊巴離去。

醫管局表示，截至昨早10時，仍有11名車禍傷者留醫，1人危殆，10人穩定，分別留醫屯門醫院、元朗博愛醫院、沙田威爾斯親王醫院、北區醫院和大埔那打素醫院。

危殆女傷者已可進食

據了解，該名57歲危殆女傷者肺部有創傷而出現氣胸，並有多條右邊肋骨骨裂，相信因此造成右支氣管裂傷，她前日接受支氣管修補手術後，昨日已經恢復清醒，可自行呼吸和進食，昨晚仍留醫屯門醫院深切治療部，預料可於兩三日內轉離深切治療部。

運輪及房屋局長陳帆昨稱，九巴粉嶺事故正在調查中，不方便評論，但就專營巴士服務獨立檢討委員會提出的45項改善建議，大部分都已完成，部分未完成的建議主要涉及法例修訂，料3年內有3000輛雙層巴士會有全車安裝安全帶等相關配套。