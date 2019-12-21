控6項危駕奪命 還押候訊 九巴車長左手擱軚盤即失控

被告文志光（56歲）是專營巴士司機，辯方透露他已駕駛巴士18年。6項控罪指出，被告12月18日在新界粉嶺公路 （上水方向）近松柏塱里程碑27.5 (A)，在道路上危險駕駛車輛登記號碼為TA6723的九龍巴士，引致蘇麗雄、陳嘉龍、張志明、王惠蘭、楊若賢和鄭燕生死亡。

車廂CCTV不見執水樽

據了解案發在當日下午4時許，被告駕駛的巴士有54名乘客。根據車廂閉路電視片段，被告的左手原本擱在軚盤上，其後放在接近響號掣的平坦位置，數秒之後巴士就偏左行駛，撞到路邊防撞欄及樹木。被告隨即把左手放回軚盤上握着，重新控制巴士，行駛一段距離後停車。整個過程在少於10秒內發生，片段中不見被告有執拾水樽的動作。

由於事故中有30多名乘客受傷，據悉被告或會被加控「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪名，可能被帶上更高級別的法院審訊。

控方申請將案件押後，以待進一步調查，包括化驗巴士及巴士「黑盒」、索取驗屍報告和化驗血液。控方反對被告保釋，裁判官拒絕辯方提出的3萬元擔保申請。案件押後至明年3月3日再訊，被告須還押看管。

【案件編號：FLCC5505/19】