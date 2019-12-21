習：港澳事務用不着外國指手劃腳 賀一誠就職禮致辭 劉兆佳：警告有反制措施

有學者認為此番話一方面是警告外部勢力，干預會帶來反制措施，另一方面是警告香港內部的反華反共分子。

明報記者 馮樂琳 攝影記者 林靄怡 澳門報道

新任澳門特首賀一誠與10名主要官員及檢察長昨在習近平監誓下宣誓就職。澳門不時被指是一國兩制的「範本」，習近平一連3日到訪澳門，多次致辭時都讚揚澳門成功實踐一國兩制。

總結澳門一國兩制4經驗 讚愛國教育佳

習近平昨日在典禮致辭時，再次讚揚澳門堅決維護中央全面管治權，順利完成23條和國歌法等本地立法。他表示，總結澳門成功實踐一國兩制，從中獲得4個重要經驗，他提到第一個經驗時，一度將澳門說成香港。第一是堅定一國兩制制度自信。習近平稱澳門人發自內心擁護一國兩制，「認同一國兩制是香港（原應為澳門）保持長期繁榮穩定的最佳制度」，又說澳門「從不為一時之曲折而動搖，從不為外部之干擾而迷惘」。

習近平讚揚，澳門人有強烈國家認同感、歸屬感和民族自豪感，各類學校愛國主義教育有聲有色，「國家意識和愛國精神在青少年心田中深深扎根」。習又提出對澳門4個希望，希望新一屆政府提高治理水平、推動經濟持續發展、改善民生及進一步促進社會和諧。習在典禮後與新一屆官員會面，下午與夫人彭麗媛乘坐專機離開。

劉：提23條國歌法 間接說港不濟

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，四中全會已提反對外部勢力干預香港，並將維護國家安全視作港澳首要事務，美國近期不斷制訂國內法例干預香港和新疆內政，而香港反修例風暴裏中央亦早明言外部勢力有份策動，習近平昨日強硬說話是警告外部勢力會有反制措施，也是警告香港內部的反共反華分子，別拉攏外部勢力將香港作為危害國家安全的顛覆基地。他認為，習提到澳門完成23條和國歌法等，是樹立澳門成為「一國兩制」典範，間接說香港有不少地方未符理想。

蔡子強：為林鄭造勢 胡志偉：顯澳非國際城市

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，習近平是借澳門批評香港，香港未處理23條和國歌法，此番話是令香港商界和建制派知道此是中央指令，為林鄭月娥造勢。他認為，習警告不容外部勢力干預港澳事務，是因應國際大環境，歐洲國家或跟隨美國針對香港訂人權民主相關法案。

民主黨主席胡志偉表示，中央一直不滿香港未就23條立法，這正反映港人與中央價值取態分別，重申港人擔心23條立法會成為工具，打壓港人言論和新聞自由。對於習近平明言不需要外國勢力對港澳事務指手劃腳，胡稱香港是國際城市，中國亦是世界公民，難避免各國就自身利益表達意見；中央認為澳門做得好、不受外國勢力干預，反映澳門非國際城市，外國無任何利益。

（澳門回歸20周年）

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