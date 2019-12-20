【Emily】美賭場追債 張俊勇辭人代

強調主動請辭 免影響人大

人大常委會下周一至六喺北京開會，議程包括「審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告」。張俊勇噚日向Emily證實已去信請辭，形容自己係「中美貿易戰受害者」。佢承認之前輸咗好多錢，正處理同賣緊資產，但兩間美國公司仍然「搞到咁大（入稟追債）」，相信同佢係公眾人物、人代有關。佢話自已喺美國有間做「敏感嘢」嘅科技公司，去年初開始唔能夠入境美國、美國戶口亦被凍結。

張俊勇話事件喺香港而言只係商業糾紛，但內地就有好負面嘅討論，因為涉及賭場，「有肉酸嘅嘢影響人大……對（自己）做錯嘅事有懲罰性處理，所以自行辭職」，佢話人大機制係唔會因破產而無得做，但自己認為需要辭職，10月同今個月兩度去信。佢承認有同中聯辦溝通，部分人認為佢辭職係有承擔，亦有人認為佢唔使搞咁大。

對於會否退出政壇，張俊勇話會喺適當崗位繼續做，但日後會先專注處理生意事。若人大常委會罷免張俊勇資格，根據機制就會由教聯會會長黃均瑜頂上。