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2019年12月20日星期五
港聞二
6死車禍 CCTV未見車長執水樽或樹枝阻路 運署研加固巴士車身 強制戴安全帶
工程師：加固不難 增負重需減載客
倖存者：昏倒醒來周圍皆血「乜都爛晒」
習讚澳門貫徹一國兩制5亮點 劉兆佳：以此標準港不合格
習近平問候傷勢 鄭若驊：像港一樣，會好起來
澳門傳媒人接自稱內地官來電 提醒「乖乖工作」
橫琴惠澳政策料續出台 梳理發展法律障礙
學者：不爭意識形態成關鍵
綠置居今派表下周可申 位處青衣柴灣單位細 房委委員料銷情慢熱
居屋綠表爭取2月揀完 料不疊綠置居攪珠
地盤工遭挖泥車輾斃
11試題泄蕭源 前主考警誡稱「教育交流」
政務官自感政策周全 民意不行的照推 人代黃友嘉倡中央覓「事半功倍的人」
建制仍想走舊路 黃嫌教訓不夠深刻
失中策組蒐民意 政府淪後知後覺
初企研矽材料鋰電池 容量增75% 新材料突破發展瓶頸 克服發熱低導電問題
城大研早期癌症篩檢 5分鐘知結果 準確率逾九成
大腸癌篩查明年擴至50至75歲
迷你倉質疑消防危險通知書侵產權 申覆核被拒
范鴻齡：罷工不可接受 新工會斥醫局白色恐怖
尊子漫畫
【Emily】美賭場追債 張俊勇辭人代
【Emily】習爺爺一握 小孩暖了
【Emily】女友擅貼自拍照 陳梓維删帖道歉
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【Emily】譚凱邦教路 機場避用人面辨識
【Emily】新華社訪問 女督察話冷靜樹榜樣
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【明報專訊】（請看附圖）
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