范鴻齡：罷工不可接受 新工會斥醫局白色恐怖

稱有人罷工將「嚴肅跟進」

醫管局員工陣線籌委曾表示，期望籌組平台在政治議題上發聲，或在不影響緊急服務前提下發動罷工。范鴻齡在記者會開腔回應，認為醫管局不應有政治立場，「政治不可以帶入醫管局」，又稱罷工「絕對不可以接受」，如有職員罷工，會根據《僱傭條例》及人事守則「嚴肅跟進」。

范鴻齡補充，人事部願意保持溝通，了解工會訴求，稱人力資源主管彭飛舟正約見各新工會。他表示留意到其中一項訴求是解決職場欺凌，將探討優化處理投訴機制，期望工會取消罷工念頭，「罷工會影響病人福利，作為醫管局怎能罷工不治病，市民亦都不會接受，（政府）每年給醫管局這麼多錢」。

醫管局員工陣線強烈譴責范鴻齡言論，對局方製造白色恐怖表達強烈不滿。陣線批評，局方對警察在醫院範圍「濫權濫捕」、在伊利沙伯醫院正門放催淚彈隻字不提；又稱彭飛舟「從來沒有」聯絡陣線，奉勸范不要「誤導公眾」。

此外，醫管局內務會議通過成立「持續發展專責小組」，檢視挽留人手、專科門診首次求診輪候時間，以及發展智慧醫院策略，包括范鴻齡在內，已有17名醫管局大會成員參與，明年1月6日召開首次會議。范鴻齡說沒有具體時間表，「成熟一項推一項」。他認為，人手方面首要加強員工歸屬感及士氣等，免試引入海外醫生牽涉長遠政策辯論，包括會否影響青年發展，或政治上牽涉很多集團的利益，要押後處理。