迷你倉質疑消防危險通知書侵產權 申覆核被拒

申請人為明日理財有限公司，為儲存易迷你倉有限公司的特許經營者，要求法庭頒令，暫緩執行和推翻去年4月發出的兩張通知書 。

官稱通知書平衡商業利益公眾安全

法官陳嘉信在判辭指出，儲存倉之間至少保持2.4米距離、外牆每20米最少設一面救援窗口等安排，符合處方為便利消防員背負大型沉重裝備進入火場、減慢火勢蔓延，及疏導濃煙等目的，相關通知書亦專門因應涉案單位情况而設，裁定通知書沒有明顯缺乏合理基礎。

陳官認同處方所指，通知書已在保障公眾安全和財產，以及商業利益之間取得平衡，申請方花費改造單位沒有過大負擔，而涉案大廈內有其他迷你倉，已在沒投訴的情况下遵從通知書的規定。

申請方質疑處方沒諮詢業界，陳官認為，消防處屬防火專家和法定機構，能自行制定防火措施。若本案採取諮詢做法，將會拖延處理火警危險的問題，同時嚴重阻礙處方的工作，遂裁定申請方沒合理可爭辯之處及勝算，故拒批覆核許可。

【案件編號：HCAL1467/18】