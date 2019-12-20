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大腸癌篩查明年擴至50至75歲

【明報專訊】衛生署昨日公布大腸癌篩查計劃數據，至9月已逾16萬人參加，1170人確診癌症，約60%屬於早期，計劃亦發現了近1.2萬名參與者有大腸腺瘤並將其切除。有學者表示大腸腺瘤有10%至30%機率10年內變成癌症，計劃亦篩查到更多早期大腸癌，增加病人存活率，結果令人鼓舞。衛生署表示，明年起篩查計劃將擴展至50至75歲。

16萬人參加 1170人確診癌症

衛生署自2016年9月推出大腸癌篩查先導計劃，於去年起恆常化。衛生署公布，2016年至今年9月底已有超過16.6萬人參加並接受大便隱血測試，約1.95萬人大便隱血結果呈陽性。結果呈陽性並已接受大腸鏡檢查的人中，約1170人有大腸癌，另約1.19萬人有大腸腺瘤，腺瘤已在檢查時被切除。衛生署補充，確診大腸癌的個案中，男女比例約3比2，發病年齡介乎56至76歲，中位數為67歲。

衛生署分析755宗大腸癌個案，約60%屬於第一及第二期。大腸癌篩查計劃覆蓋56至75歲香港居民，明年1月1日起將擴展至50至75歲，即於1944至1970年出生者。

中大公共衛生及基層醫療學院副院長黃至生表示，中大曾於2008至2012年為50至75歲市民篩查大腸癌，5863名接受大便隱血測試的市民中，10人確診大腸癌，比率約為0.2%。相比衛生署大腸癌篩查計劃有0.7%人確診大腸癌，他認為因計劃擴展前招募更多年長市民參與，使確診率較高，同時反映計劃有效篩查出患癌者。大腸腺瘤有10%至30%機率在10年內發展成大腸癌，盡早切除亦能避免變成癌症。

根據癌症資料統計中心，2017年本港大腸癌新症有32.9%屬第一和第二期，對比篩查計劃的60%，黃至生說，過往病人多出現大便有血、便秘等病徵才求醫，發現時可能已較後期，數據反映計劃能篩查到更多早期大腸癌個案，增加病人存活率和減低長遠醫療負擔，形容計劃是成功和令人鼓舞。

相關字詞﹕大腸癌 衛生署 大腸癌篩查計劃

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