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城大研早期癌症篩檢 5分鐘知結果 準確率逾九成

【明報專訊】香港城市大學生物醫學研究團隊以「微流控晶片細胞操控與檢測技術平台」，研發出癌症血液檢測技術，只需抽取約4毫升血液，約5分鐘可分辨出癌細胞，準確率逾九成，可用於早期癌症篩檢及監測藥物在治療過程中療效。研究團隊去年成立初創公司「晶准醫學」，並於今年第三季開發出分析儀，料最快半年後在港投入使用。

診斷癌症常以影像檢測和抽取腫瘤組織化驗，未能有效做到早期癌症篩檢。市面上檢測血液中腫瘤分泌物的血液檢測癌症測試，靈敏度和特異性只有六至七成。

抽血4毫升檢測 血癌腦癌等不適用

城大生物醫學系高級副研究員余瑋健表示，其微流控晶片透過微流控技術及細胞表面標誌物作識別，因晶片中的微管道粗幼與人類血管相若，可快速從血液中識別癌細胞。測試只需病人4毫升血液，5分鐘內可分辨出血液中的「循環腫瘤細胞」，檢測癌細胞是否存在，能發現小至0.1毫米的腫瘤，準確度達九成，可得知患癌風險。

分離出循環腫瘤細胞後，需進一步識別癌症種類，以安排合適治療。有關技術只可以檢測實體腫瘤的癌症，如肺癌、乳癌、胃癌等，不適用於血癌、腦癌、血管瘤等。

分析儀已獲國家食品藥品監督管理總局認證，料下月獲歐盟認證。晶准醫學首席運營官黃園表示，正與香港、澳門、歐洲多國等醫療機構洽商，料最快在2020年中投入本地市場，每次檢查費用約1萬至1.5萬元。

相關字詞﹕腫瘤 癌症 香港城市大學 創科線 創科線

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