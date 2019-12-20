城大研早期癌症篩檢 5分鐘知結果 準確率逾九成

診斷癌症常以影像檢測和抽取腫瘤組織化驗，未能有效做到早期癌症篩檢。市面上檢測血液中腫瘤分泌物的血液檢測癌症測試，靈敏度和特異性只有六至七成。

抽血4毫升檢測 血癌腦癌等不適用

城大生物醫學系高級副研究員余瑋健表示，其微流控晶片透過微流控技術及細胞表面標誌物作識別，因晶片中的微管道粗幼與人類血管相若，可快速從血液中識別癌細胞。測試只需病人4毫升血液，5分鐘內可分辨出血液中的「循環腫瘤細胞」，檢測癌細胞是否存在，能發現小至0.1毫米的腫瘤，準確度達九成，可得知患癌風險。

分離出循環腫瘤細胞後，需進一步識別癌症種類，以安排合適治療。有關技術只可以檢測實體腫瘤的癌症，如肺癌、乳癌、胃癌等，不適用於血癌、腦癌、血管瘤等。

分析儀已獲國家食品藥品監督管理總局認證，料下月獲歐盟認證。晶准醫學首席運營官黃園表示，正與香港、澳門、歐洲多國等醫療機構洽商，料最快在2020年中投入本地市場，每次檢查費用約1萬至1.5萬元。