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失中策組蒐民意 政府淪後知後覺

【明報專訊】本屆政府於2017年上場後，將審視政策、調查民意的「中央政策組」（CPU）改組為「政策創新與統籌辦事處」（PICO）。PICO非官方成員之一的黃友嘉認同，作為經濟諮詢組織，PICO可以宏觀角度剖析經濟問題，但不認同要取消CPU。

創新辦剖析經濟 兩者應並存

CPU自1989年港英政府年代已設立，主要是輔助當時的布政司（現為政務司長），負責審視特定政策議題，特區政府回歸後蕭規曹隨，CPU自2017年林鄭月娥上場後，改組為PICO。2003年《基本法》23條立法觸發號稱50萬人大遊行，CPU一度被質疑錯判民意，如今反修例風波，卻又有指取消CPU後令政府無法掌握民意。

黃友嘉認為，PICO能一定程度上「反映民意」，特別是經濟發展，「可以闊一點……以社會問題、民生問題去看事情」，然而，「和認認真真做民意調查，是兩件事」。

部門各自為政 忽視政策研究

黃友嘉認為，PICO和CPU應該並存，並對後者寄予期望，「特區政府特別的地方，是對政策研究非常欠缺，多屆政府以來，沒有加強這功能」，香港的房屋、醫療、創科、工業、教育政策的研究「不斷削弱」、「每個局自己做」，致令部分跨部門的政策欠缺統籌。

且沒有了CPU的民調，令社會中人「好多地方都好surprised（驚訝）……政府都係caught by surprise（措手不及）」，故認為若政府沒有了民意調查和設專責部門作政策研究，「我覺得這個才是問題」。

（Reboot Hong Kong）

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