建制仍想走舊路 黃嫌教訓不夠深刻

民心未回歸 建制部分想法脫節

居美17年的黃友嘉曾出任美國費城聯邦儲備銀行經濟師，在1991年港人移民潮時，他則逆流舉家返港，回港後積極參與香港及國家事務，獲委任多項公職，「30多年來都沒求利益，有錢的我才不做」。身任港區人大代表，常向年輕人解說國情，「以前會說主權回歸，（市民）個心沒回歸，（建制派）更加要認真思考怎樣做這方面工作」。對於建制派組成，黃友嘉認為「難免有些人喜歡走近政權，渴望有特殊地位」，不諱言部分想法脫節，「你覺得很正確的，市民反感，而市民想你做的事，你沒有做到」。

商機包裝大灣區 市民乏共鳴

中港矛盾加劇，但凡牽涉內地的政策推出都惹爭議。黃友嘉認同大灣區有助拓展經濟及發展，但政府以「商機」包裝，彷彿只對準商人，「對大部分市民來說有無共鳴呢？這難講很多，反而會令他們有種印象：好像我們拓展區域發展，但無着重投入本地發展」。他有感政府與市民溝通出問題，使大灣區變為負面詞彙，建議回歸推動政策的出發點，「你會想這東西是如何令市民受惠……要令香港市民覺得你是幫他們做這件事，而不是擦中央鞋」。他鼓勵年輕人赴大灣區求學、實習或工作，擴闊視野，「香港是我們香港人的基地，發展最好在自己的地方，只不過你要多了解這個世界」。

（Reboot Hong Kong）