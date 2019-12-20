政務官自感政策周全 民意不行的照推 人代黃友嘉倡中央覓「事半功倍的人」

明報編輯部

反修例風暴捲起經濟、社會穩定潛藏的深層次矛盾，金融中心外強中乾的底子呈現人前，社會急求良藥，港區全國人大代表黃友嘉卻不信奉短期止咳藥，認為固本培元——做回本分——解決根深柢固的施政弱點才是良方。他認為風波暴露施政官僚問題，建議政府推出政策前多反思是否貼近民意，「你（政務官）不論花多少心血做研究，不行的，就不要推」。他表示有官員在民調中評分低，令政府做事「事倍功半」，應思考是否另覓能夠令施政「事半功倍」的人，不諱言如有機會，會向中央反映「換人」。

明報記者 陳柔雅、李以莊

「有些訴求，（如）立即雙普選，聽完真的沒什麼可以做。你（政府）實質可以做的，就做好（工作）……什麼時候都好，做回自己本分，政府要有擔當，要有作為。」過往30多年投入公共政策研究，擔任多項公職的黃友嘉說，往昔社會與經濟發展平穩，令政府缺乏危機感，反修例風波捲起底蘊的深層次問題，「希望政府看到很多事情不再是business as usual（一切如常）」。

施政近點民意 足起穩定作用

區議會選舉後暴力示威稍緩，卻未完全止息。黃友嘉不相信短期「止咳」措施，認為長遠要改善施政問題，「施政比較貼近民意，已經起到好大穩定作用」。反修例運動一發不可收拾，政府被指忽視「中港關係」、「中台關係」兩大地雷，黃友嘉說，風波暴露施政官僚，公務員與政務主任（AO）長期研究政策，「他們以為想的是最周全，一般人覺得不行，但他們已聽不到」。政策推出後，縱有意見，亦不大幅修訂，「我覺得這種態度要放低，不行的，你不論花了幾多心血做，不可行的事就不可以放出去」。

房策考起歷任政府 成事須硬指標

曾任土地及建設諮詢委員會主席的他舉例，歷屆政府視房屋政策為最重要，「但無一任特首做得成」，不少基層仍棲身狹窄劏房，安居無期。黃友嘉建議，政府須就收回私人土地、公私營發展、填海等政策設定「硬指標」，並設短、中期檢討，令官員有追趕目標的壓力，「你不設硬指標是不會落實的，5年（特首任期）一下子就過，可能已換了特首……好多事情都要大刀闊斧，事到如今，你政府威信，給人的信任度已跌到新低」。

撤換「低分」官員 市民較易接受

政府民望跌至低點，管治正當性備受質疑，從觸發修例風波以至往後推出《緊急法》被裁定違憲，政府所遇滑鐵盧屢見不鮮。黃友嘉不點名指個別官員民調評分很低，「你就思考是否要用些人，令政府施政順利一點，比較容易讓市民接受，有些事你運作一陣子，但市民表明不接受，做事就事倍功半，不如想想現在找個事半功倍的人」。會否向中央反映？他重複：「有機會就會反映」，但不諱言政治人才難求，認為持平、願意聽各方意見的有能者，香港少之又少。

1991年棄美國高薪要職回港的黃友嘉，多年來為建設香港、中國出謀獻策（見另稿），看着香港近半年光景，不無心痛，「好像以前熟悉的香港真的變了，我覺得有點可惜，說得honest（誠實）一點，有少少心淡」，並有感講解國情、推銷國策如「逆水行舟」，「去講好中國，根本是難上加難，你做多少工夫，也不及一些報紙的一個標題」。

他寄望後來者︰「始終時代會變，讓新理念新思維、新的人進來，可能是進步的一種，在這方面就不那麼悲觀，有一班新人入來不壞，長江後浪推前浪。」

（Reboot Hong Kong）