11試題泄蕭源 前主考警誡稱「教育交流」

4名被告依次為蕭志勇（又名蕭源）、教師張國權（圖）和吳宏樑、蕭妻蔡盈盈（又名蔡怡）。首兩項控罪稱蕭源分別串謀張國權及吳宏樑公職人員行為失當，蔡盈盈則被控一項公職人員行為失當罪。

WhatsApp傳語音信息泄題

由於次被告張國權反對將兩段警誡供辭呈堂，昨早庭上播放第二段的警誡錄影。會面中，廉署調查主任黎偉楠向張國權展示張與蕭源在2016年的WhatsApp對話紀錄，包括蕭傳來語音信息，問張「有無做（口試）考官？考完之後畀題目我啦，唔該晒」，張隨即回應「我試吓」。他在黎偉楠盤問下承認，傳送試題是為「教學上的交流」。

根據會面片段，張國權共8次在中文科口試舉行前，向蕭源披露最少11道題目。其中在3月22日晚上5時許，張向蕭發送語音信息，內容為「下列哪一項最能比喻人和自然的關係？師生、母子、對手」及「以下哪一項新聞更能提醒中學生須關心世界？歐洲難民潮、南韓中東呼吸綜合症」。黎偉楠質問張國權，上述是當日兩節小組討論的題目，他發送試題時所有考生尚在備考，究竟有何目的。張稱「唔記得」曾泄露試題，「唔識答」這樣是否違反考評局的保密協議。

調查主任認日誌無寫檢取過程

廉署調查主任黎偉楠昨午供稱，決定拘捕張國權前，曾檢取其手機查閱WhatsApp內容。在辯方盤問下，他承認沒有在行動日誌上交代檢取過程。聆訊今續。

【案件編號：WKCC2550/18】