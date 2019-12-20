港聞

港聞二

下一篇 上一篇

11試題泄蕭源 前主考警誡稱「教育交流」

【明報專訊】「補習天王」蕭源涉在現代教育擔任中文科補習導師時，透過手機收發以取得中學文憑試保密試題，蕭源與擔任監考員的妻子、兩名前主考員否認串謀公職人員失當罪等共3罪，昨於屯門裁判法院續審。庭上播放其中一名前主考員的警誡錄影會面，廉署人員展示他和蕭源的WhatsApp對話，顯示他向蕭源披露最少11道中文科口試試題，他在盤問下表示為了「教學交流」。

4名被告依次為蕭志勇（又名蕭源）、教師張國權（圖）和吳宏樑、蕭妻蔡盈盈（又名蔡怡）。首兩項控罪稱蕭源分別串謀張國權及吳宏樑公職人員行為失當，蔡盈盈則被控一項公職人員行為失當罪。

WhatsApp傳語音信息泄題

由於次被告張國權反對將兩段警誡供辭呈堂，昨早庭上播放第二段的警誡錄影。會面中，廉署調查主任黎偉楠向張國權展示張與蕭源在2016年的WhatsApp對話紀錄，包括蕭傳來語音信息，問張「有無做（口試）考官？考完之後畀題目我啦，唔該晒」，張隨即回應「我試吓」。他在黎偉楠盤問下承認，傳送試題是為「教學上的交流」。

根據會面片段，張國權共8次在中文科口試舉行前，向蕭源披露最少11道題目。其中在3月22日晚上5時許，張向蕭發送語音信息，內容為「下列哪一項最能比喻人和自然的關係？師生、母子、對手」及「以下哪一項新聞更能提醒中學生須關心世界？歐洲難民潮、南韓中東呼吸綜合症」。黎偉楠質問張國權，上述是當日兩節小組討論的題目，他發送試題時所有考生尚在備考，究竟有何目的。張稱「唔記得」曾泄露試題，「唔識答」這樣是否違反考評局的保密協議。

調查主任認日誌無寫檢取過程

廉署調查主任黎偉楠昨午供稱，決定拘捕張國權前，曾檢取其手機查閱WhatsApp內容。在辯方盤問下，他承認沒有在行動日誌上交代檢取過程。聆訊今續。

【案件編號：WKCC2550/18】

相關字詞﹕蔡怡 蕭源 文憑試 中文科 串謀公職人員行為失當 公職人員行為失當

上 / 下一篇新聞

6死車禍 CCTV未見車長執水樽或樹枝阻路 運署研加固巴士車身 強制戴安全帶
6死車禍 CCTV未見車長執水樽或樹枝阻路 運署研加固巴士車身 強制戴安全帶
工程師：加固不難 增負重需減載客
工程師：加固不難 增負重需減載客
倖存者：昏倒醒來周圍皆血「乜都爛晒」
倖存者：昏倒醒來周圍皆血「乜都爛晒」
習讚澳門貫徹一國兩制5亮點 劉兆佳：以此標準港不合格
習讚澳門貫徹一國兩制5亮點 劉兆佳：以此標準港不合格
習近平問候傷勢 鄭若驊：像港一樣，會好起來
習近平問候傷勢 鄭若驊：像港一樣，會好起來
澳門傳媒人接自稱內地官來電 提醒「乖乖工作」
澳門傳媒人接自稱內地官來電 提醒「乖乖工作」
橫琴惠澳政策料續出台 梳理發展法律障礙
橫琴惠澳政策料續出台 梳理發展法律障礙
學者：不爭意識形態成關鍵
學者：不爭意識形態成關鍵
綠置居今派表下周可申 位處青衣柴灣單位細 房委委員料銷情慢熱
綠置居今派表下周可申 位處青衣柴灣單位細 房委委員料銷情慢熱
居屋綠表爭取2月揀完 料不疊綠置居攪珠
居屋綠表爭取2月揀完 料不疊綠置居攪珠
地盤工遭挖泥車輾斃
地盤工遭挖泥車輾斃
政務官自感政策周全 民意不行的照推 人代黃友嘉倡中央覓「事半功倍的人」
政務官自感政策周全 民意不行的照推 人代黃友嘉倡中央覓「事半功倍的人」
建制仍想走舊路 黃嫌教訓不夠深刻
建制仍想走舊路 黃嫌教訓不夠深刻
失中策組蒐民意 政府淪後知後覺
失中策組蒐民意 政府淪後知後覺
初企研矽材料鋰電池 容量增75% 新材料突破發展瓶頸 克服發熱低導電問題
初企研矽材料鋰電池 容量增75% 新材料突破發展瓶頸 克服發熱低導電問題
城大研早期癌症篩檢 5分鐘知結果 準確率逾九成
城大研早期癌症篩檢 5分鐘知結果 準確率逾九成
大腸癌篩查明年擴至50至75歲
大腸癌篩查明年擴至50至75歲
迷你倉質疑消防危險通知書侵產權 申覆核被拒
迷你倉質疑消防危險通知書侵產權 申覆核被拒
范鴻齡：罷工不可接受 新工會斥醫局白色恐怖
范鴻齡：罷工不可接受 新工會斥醫局白色恐怖
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】美賭場追債 張俊勇辭人代
【Emily】美賭場追債 張俊勇辭人代
【Emily】習爺爺一握 小孩暖了
【Emily】習爺爺一握 小孩暖了
【Emily】女友擅貼自拍照 陳梓維删帖道歉
【Emily】女友擅貼自拍照 陳梓維删帖道歉
【Emily】日本最大在野黨訪港 周庭託向習主席發聲
【Emily】日本最大在野黨訪港 周庭託向習主席發聲
【Emily】譚凱邦教路 機場避用人面辨識
【Emily】譚凱邦教路 機場避用人面辨識
【Emily】新華社訪問 女督察話冷靜樹榜樣
【Emily】新華社訪問 女督察話冷靜樹榜樣