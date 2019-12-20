昨早8時許，太子道西292號一個地盤，一名46歲高姓工人被一輛挖泥車撞到背部，他倒下再遭挖泥車輾過腳及腰，重創昏迷，同事報警求助，工人由救護車送往廣華醫院搶救後證實不治。

警方初步調查相信事件無可疑，列作工業意外。現場挖泥車旁遺下一個藍色頭盔及一雙水鞋。勞工處亦派員到場，正就意外原因展開調查。

翻查資料，其士國際於前年公布以3.33億元收購九龍何文田太子道西292號的住宅物業並重建。其士國際回覆查詢稱，該地盤正做地基工程，由鑽達土力工程有限公司承造。根據勞工處的工作守則，操控挖土機任何控制器前，操作員應先檢查挖土機周圍情况，確保機器移動時不會對任何人構成危險。

康城工人62樓墮臥55樓

另外，昨早8時許，將軍澳康城路1號一個地盤一名40歲非華裔工人工作期間，疑從62樓的工地墮下，倒臥55樓，同事發現事件報警。工人頭及腳受傷，清醒送往將軍澳醫院救治。警方初步相信事件無可疑，列作有人意外受傷—工業意外。

葵涌掘毁電纜爆炸 工人輕傷

昨早10時許，煤氣公司工人在葵涌德士古道進行工程，其間掘地時疑掘毁電纜，引起爆炸，一名工人輕傷，清醒送往仁濟醫院治理。消防到場檢查，警方正調查事件原因。昨午2時許，葵涌貨櫃碼頭路8號一名工人從一部機器上墮下，頭部流血，他清醒送往瑪嘉烈醫院治理。