港聞

港聞二

下一篇 上一篇

地盤工遭挖泥車輾斃

【明報專訊】本港昨日一日內發生4宗工業意外，其中太子道西一名地盤工被挖泥車撞倒並輾過，送院搶救後證實不治。意外發生前半小時，將軍澳日出康城一個地盤一名非華裔工人墮下7層樓受傷。

昨早8時許，太子道西292號一個地盤，一名46歲高姓工人被一輛挖泥車撞到背部，他倒下再遭挖泥車輾過腳及腰，重創昏迷，同事報警求助，工人由救護車送往廣華醫院搶救後證實不治。

警方初步調查相信事件無可疑，列作工業意外。現場挖泥車旁遺下一個藍色頭盔及一雙水鞋。勞工處亦派員到場，正就意外原因展開調查。

翻查資料，其士國際於前年公布以3.33億元收購九龍何文田太子道西292號的住宅物業並重建。其士國際回覆查詢稱，該地盤正做地基工程，由鑽達土力工程有限公司承造。根據勞工處的工作守則，操控挖土機任何控制器前，操作員應先檢查挖土機周圍情况，確保機器移動時不會對任何人構成危險。

康城工人62樓墮臥55樓

另外，昨早8時許，將軍澳康城路1號一個地盤一名40歲非華裔工人工作期間，疑從62樓的工地墮下，倒臥55樓，同事發現事件報警。工人頭及腳受傷，清醒送往將軍澳醫院救治。警方初步相信事件無可疑，列作有人意外受傷—工業意外。

葵涌掘毁電纜爆炸 工人輕傷

昨早10時許，煤氣公司工人在葵涌德士古道進行工程，其間掘地時疑掘毁電纜，引起爆炸，一名工人輕傷，清醒送往仁濟醫院治理。消防到場檢查，警方正調查事件原因。昨午2時許，葵涌貨櫃碼頭路8號一名工人從一部機器上墮下，頭部流血，他清醒送往瑪嘉烈醫院治理。

相關字詞﹕勞工處 奪命工業意外

上 / 下一篇新聞

6死車禍 CCTV未見車長執水樽或樹枝阻路 運署研加固巴士車身 強制戴安全帶
6死車禍 CCTV未見車長執水樽或樹枝阻路 運署研加固巴士車身 強制戴安全帶
工程師：加固不難 增負重需減載客
工程師：加固不難 增負重需減載客
倖存者：昏倒醒來周圍皆血「乜都爛晒」
倖存者：昏倒醒來周圍皆血「乜都爛晒」
習讚澳門貫徹一國兩制5亮點 劉兆佳：以此標準港不合格
習讚澳門貫徹一國兩制5亮點 劉兆佳：以此標準港不合格
習近平問候傷勢 鄭若驊：像港一樣，會好起來
習近平問候傷勢 鄭若驊：像港一樣，會好起來
澳門傳媒人接自稱內地官來電 提醒「乖乖工作」
澳門傳媒人接自稱內地官來電 提醒「乖乖工作」
橫琴惠澳政策料續出台 梳理發展法律障礙
橫琴惠澳政策料續出台 梳理發展法律障礙
學者：不爭意識形態成關鍵
學者：不爭意識形態成關鍵
綠置居今派表下周可申 位處青衣柴灣單位細 房委委員料銷情慢熱
綠置居今派表下周可申 位處青衣柴灣單位細 房委委員料銷情慢熱
居屋綠表爭取2月揀完 料不疊綠置居攪珠
居屋綠表爭取2月揀完 料不疊綠置居攪珠
11試題泄蕭源 前主考警誡稱「教育交流」
11試題泄蕭源 前主考警誡稱「教育交流」
政務官自感政策周全 民意不行的照推 人代黃友嘉倡中央覓「事半功倍的人」
政務官自感政策周全 民意不行的照推 人代黃友嘉倡中央覓「事半功倍的人」
建制仍想走舊路 黃嫌教訓不夠深刻
建制仍想走舊路 黃嫌教訓不夠深刻
失中策組蒐民意 政府淪後知後覺
失中策組蒐民意 政府淪後知後覺
初企研矽材料鋰電池 容量增75% 新材料突破發展瓶頸 克服發熱低導電問題
初企研矽材料鋰電池 容量增75% 新材料突破發展瓶頸 克服發熱低導電問題
城大研早期癌症篩檢 5分鐘知結果 準確率逾九成
城大研早期癌症篩檢 5分鐘知結果 準確率逾九成
大腸癌篩查明年擴至50至75歲
大腸癌篩查明年擴至50至75歲
迷你倉質疑消防危險通知書侵產權 申覆核被拒
迷你倉質疑消防危險通知書侵產權 申覆核被拒
范鴻齡：罷工不可接受 新工會斥醫局白色恐怖
范鴻齡：罷工不可接受 新工會斥醫局白色恐怖
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】美賭場追債 張俊勇辭人代
【Emily】美賭場追債 張俊勇辭人代
【Emily】習爺爺一握 小孩暖了
【Emily】習爺爺一握 小孩暖了
【Emily】女友擅貼自拍照 陳梓維删帖道歉
【Emily】女友擅貼自拍照 陳梓維删帖道歉
【Emily】日本最大在野黨訪港 周庭託向習主席發聲
【Emily】日本最大在野黨訪港 周庭託向習主席發聲
【Emily】譚凱邦教路 機場避用人面辨識
【Emily】譚凱邦教路 機場避用人面辨識
【Emily】新華社訪問 女督察話冷靜樹榜樣
【Emily】新華社訪問 女督察話冷靜樹榜樣