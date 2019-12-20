綠置居今派表下周可申 位處青衣柴灣單位細 房委委員料銷情慢熱

3696伙 逾兩成189呎

「綠置居2019」推售兩個屋苑，蝶翠苑提供828個單位，實用面積介乎約187至320平方呎；青富苑2868個單位，介乎187至約471平方呎。今期另有12個長沙灣麗翠苑收回單位重售（見表）。

房委會昨公布兩個屋苑部分單位室內間隔資料，從建築模型照片可見，青富苑B座17至40樓的30室，實用面積約459平方呎；至於柴灣蝶翠苑1至36樓的12室則屬開放式設計，實用面積約189平方呎。

房委會指出，除接受文本形式遞交申請外，今期亦可網上遞交申請，但強調重複申請一律作廢，已繳付費用亦不獲退還及轉讓。

位於觀塘開源道的綠置居銷售小組辦事處，由今日起至明年1月9日每日上午8時至下午7時，展示兩個項目標準單位的室內間格模型、建築模型、展板及其他資料。

房委會特別提醒有意申請者，樂富的房委會客務中心居屋銷售小組不接受綠置居申請表。以文本申請者如屬房委會或房協轄下公屋住戶，申請表須交回所屬屋邨辦事處 。其他人可選擇郵寄或親身遞交申請至綠置居銷售小組辦事處。

樓花期最少32月 不近港鐵

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉指出，以申請日期計算，蝶翠苑及青富苑樓花期長達32及40個月，都與港鐵站有一段距離，位置上未算吸引，且分別有26%及22%的單位實用面積不逾189平方呎，尤其蝶翠苑所有單位更不逾320方呎，對屬綠表的一般公屋住戶吸引力有限，估計銷售反應慢熱。

招國偉：下期或更吸引

招國偉又以最新公營房屋建屋計劃推算，料明年下期綠置居項目不乏更多選擇，如2022至23年度落成的鑽石山第二期2100個單位、2023至24年度落成西北九龍填海區1號地盤（東）2600個單位等，對綠表吸引力猶勝今期。