橫琴惠澳政策料續出台 梳理發展法律障礙

駱偉建：中央給澳門擴權

駱偉建表示，澳門回歸以來，中央政府先後通過支持和配合特區政府「狠抓治安，開放個人遊」，使回歸前連續3年經濟下滑的澳門逐漸向好發展。

澳門受制於土地不足，急需發展空間。「中央政府為此先後做出決定，第一是決定在珠海建設聯檢大樓，大樓建在澳門行政區外，為此中央政府給了澳門特別授權；第二是和珠海建跨境工業區；第三是在橫琴建設澳門大學。還有澳門當時沒有海域，中央劃撥了85平方海里的水域管轄。」他認為中央政府運用權力，給澳門擴權，使澳門的空間愈來愈大。

人均GDP全球第二 產業單一

數據顯示從1999年到2018年，澳門本地生產總值（GDP）從518.7億增加到4446.7億澳門元。人均GDP達8.3萬美元，成為全球第二；本地居民近乎全民就業，1999年至2018年，失業率由6.3%降至1.8%。

國務院部委月前赴澳密集調研

不過駱偉建認為，澳門的問題在於產業單一，不夠多元化，以旅遊博彩業為龍頭的產業比重太大，經濟發展的風險比較高，也直接影響年輕一代的發展機會，而與橫琴深度合作，必然離不開中央支持。駱偉建又稱，橫琴發展必然需要制度的創新，會涉及到法律的修改，以及行政規章和管理體制的設定。「沒有中央支持，是辦不了的。所以希望中央政府這次能夠在澳門橫琴合作方面，給一些新的政策或利好消息。」據了解，在前幾個月，已有多個涉及澳門與橫琴合作事務的國務院部委人員到澳門密集調研。內地相關國家級智庫，已將兩地合作所需百多部法律重新梳理，並提出完整完善建議，以掃清未來澳門在橫琴發展的法律層面障礙。

（澳門回歸20周年）