澳門傳媒人接自稱內地官來電 提醒「乖乖工作」

崔子釗：4年輕記者收「提醒」

被要求放假外遊 或被跟蹤

據崔子釗了解，有最少4名澳門記者收到「提醒」，包括傳統媒體的記者被上司要求放假外遊，也有記者被跟蹤等，崔說全是年輕記者。

崔子釗去年離開愛瞞日報，轉為報道其他範疇新聞，日前他同樣收到來自內地的電話「提醒」，着他「在自己崗位乖乖工作」，習近平訪澳期間不要回內地，否則會「好難睇」，又打聽有沒有來自香港的傳媒找他。他表示，內地開始關注澳門葡文傳媒報道香港反修例風波的情况，有自稱內地官員的人近月致電崔子釗，向他了解葡文傳媒的動向。他形容，由於本地華文媒體大都獲得政府大額資助，因此政府的干預可更多。

令崔子釗更擔心的是，澳門有全面監控的趨勢，除引入人面識別處理「天眼」拍攝的影片外，政府去年建議修改《民防綱要法》，設立「虛假社會預警罪」，俗稱「謠言罪」，在突發公共事件發生時，發布虛假消息可構成刑事罪，法案正等候立法會通過。崔擔心，各種措施會嚇窒市民暢所欲言，進一步收窄澳門的言論自由空間。

2017年被政府控告誹謗的澳門立法會議員區錦新認為，「謠言罪」沒必要立法，稱政府信息流通慢，才令消息有傳播空間，而一般市民難以確認信息真偽，稱立法只是收窄言論自由的表現。

（澳門回歸20周年）