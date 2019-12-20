習讚澳門貫徹一國兩制5亮點 劉兆佳：以此標準港不合格

明報記者 馮樂琳 攝影記者 林靄怡 澳門報道

習近平今晨主持澳門新一屆政府就職儀式。習近平昨日與150名現任及候任政府官員、人大代表和行政會成員等各界見面，他致辭時以「小而富、小而勁、小而康、小而美」總結澳門的成績，又說收到澳門青年在上海學習實踐計劃學員的來信，表示有信心堅持並發展一國兩制，令他「十分欣慰」。習近平最後稱，希望各界在社會大是大非的原則上要旗幟鮮明。習及夫人彭麗媛其後出席澳門政府歡迎晚宴。

讚愛國愛澳成核心價值

不爭拗內耗抵制外來干擾

有別2017年香港回歸20周年時，習近平在歡迎晚宴演辭提出的3個相信，籲港人相信自己、相信香港、相信國家，指「國家好，香港會更好」。習近平昨晚在澳門歡迎晚宴上，發表長達18分鐘的演辭，大讚澳門實踐一國兩制呈現出五大亮點。習近平提到，澳門在2009年就23條國安法立法，2018成立國家安全委員會。

習近平指澳門實踐一國兩制五大亮點包括：

第一點，愛國愛澳成為全社會核心價值，「適應澳門成為國家一個特別行政區的歷史轉變」，把愛國愛澳排在第一位；

第二點，牢固樹立憲法和基本法權威，「自覺維護憲法和基本法權威」，大中小學都設有相關課程，並在不同層面要求公務員必須了解基本法；

第三點，行政主導體制運行順暢，稱澳門體現出特首代表特區向中央負責的根本要求；

第四點，讚揚澳門積極主動融入國家發展大局；

第五點，是包容和諧增強社會凝聚，讚揚澳門政府和社會各界「深明家和萬事興、和氣致祥，講團結、重協商，不爭拗、不內耗，自覺抵制外來的各種干擾」。

劉兆佳：中央盼港學習澳門

全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，習近平雖然無表明香港在實踐一國兩制做得差，但讚揚澳門之意不言而喻，稱今次是中央領導人首次具體說明貫徹一國兩制的標準。劉說，「你做不到100分，都應做到50分來看看，不要不合格」。劉兆佳認為，中央希望香港向澳門學習，但不要照抄，期望香港至少要尊重國家憲法，不與中央對抗，要維護國家與中央安全，防止外部勢力介入香港事務。

（澳門回歸20周年）