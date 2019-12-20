倖存者：昏倒醒來周圍皆血「乜都爛晒」

22歲乘客歐先生前日與父母外出後乘坐978回家時遇上意外，他說當時一直在「玩手機」，並未有太為意車速，突然「『嘭』一聲」，即時失去知覺，「唔太清楚撞擊過程」，約十幾秒蘇醒後，他驚覺車廂內一片凌亂，「乜都爛晒」，乘客不斷大聲呼叫同行親友名字，嘗試在混亂間知道他們安危。

乘客呼同行親友名 確認安危

歐先生憶述時猶有餘悸，稱車上情况「好恐怖，周圍都係血」，聽見母親受驚嚎哭、父親不斷大呼自己名字，之後一家人繼續在上層等候救援，其後由消防員救到地面，經救護員包紮後一同送往北區醫院。歐先生意外後頭及手指受傷，頭部需縫3針，父親頭部亦受傷，需轉院做開腦手術。受輕傷的母親出院後曾探望歐先生，他形容媽媽「殘咗好多」，幸父親手術後回復清醒，情况穩定。

昨午2時，6名死者的親友到達葵涌殮房，大部分人戴上口罩，神情黯然，有女親友需攙扶。而在車禍中喪生的粉嶺感化及社會服務令辦事處二級工人鄭燕生，其4男4女親友昨午於殮房外與兩名社署職員溝通，眾人神情哀傷，一名滿頭灰髮、上了年紀的男子難掩傷感，一度放聲痛哭。

至下午4時許，鄭燕生的男親友文先生手執一袋懷疑屬於死者的衣物步出殮房，置入私家車車尾。文先生表示，家人對意外感到傷心，暫未開始與社署商討賠償。他其後接載其他親友離開殮房。公務員事務局長羅智光昨向鄭燕生的家屬致以最深切的慰問。

另死者蘇麗雄報住上水清河邨，昨單位外有人點起白蠟燭。