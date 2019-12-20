工程師：加固不難 增負重需減載客

田北辰倡雙層巴需測防撞

民主黨林卓廷建議，可採輕身及堅硬的合成金屬製成車架，以防巴士上蓋因意外被削起。實政圓桌田北辰認為，政府應為所有雙層巴士訂立防撞測試，並檢討巴士結構以加強防撞能力，又稱本港地勢不同外地，不應因跟隨世界標準而不訂立防撞測試。

營運工程師學會副主席馮敏強說，過往舊款雙層巴士車身採用鐵板，近年已轉用鋁板，除令車身更輕，亦可防漏防水，但上層車頂脆弱，難承受嚴重撞擊，遭撞擊易被外物掀起車頂。他認為，技術上加固車架不難，但車身將加重，亦令每條車軸負重更高，若要符合路面載重要求，需減少載客量；車身重令耗油量增加，相信政府及巴士公司需檢視這些因素。

汽車工業學會會長李耀培認為，可使用較厚身鋁板製成巴士車頂，並進一步加固接駁上層鋁板的結構。他並建議採用不易燃物料，以盡量降低巴士因過熱而焚燒的風險。

另外，今次意外中的978線是涉事車長當日所駕的第三條路線。九巴稱，現時各巴士公司均會安排車長在每個工作日駕駛不多於3條路線，該車長已有兩年駕駛978線經驗。

昔只駕1線 近年九巴一更或3線

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰稱，過往九巴八成路線採用「一線車長」制，即車長只駕一條線，近10年開始引入「跳飛機」制，要求車長一更內駕駛最多3條路線甚至不同型號巴士。他說，如車長不適應或拒絕「跳飛機」，公司會酌情處理，不會強迫，但承認沒有車長希望每更走來走去，希望能固定駕駛一條線，「每輛巴士性能或路線其實都不一樣，的確要求車長要有很高的適應力」。