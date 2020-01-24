6死車禍 CCTV未見車長執水樽或樹枝阻路 運署研加固巴士車身 強制戴安全帶

12人仍留醫 1女子危殆

醫管局表示，截至昨晚6時，仍有12人留醫，1女子危殆，11人情况穩定，分別留醫那打素、威爾斯、北區、屯門和博愛醫院。據了解，一名57歲女傷者因肋骨受傷，昨午接受手術後暫無生命危險，正在屯門醫院深切治療部留醫。據悉另一名60多歲嚴重男傷者因頭骨裂，前晚由北區醫院轉到威爾斯親王醫院接受開腦手術，目前情况穩定，在腦外科病房留醫。據了解，事故當中5名死者的家屬將於今明兩日到現場拜祭。

粉嶺公路意外現場昨仍遍地殘骸，包括有折斷的巴士扶手、玻璃碎、車身碎片等。有工人於昨晨7時許清理被撞的台灣相思樹，剪去部分枝葉，其後吊走。路政署早上及下午分別派員到場，為被撞樹木度尺及拍照。下午約10名警員包括新界北總區刑事部（行動）警司游乃強、鑑政科人員及政府化驗師到車禍現場了解及蒐證，逗留約1小時後離開。涉事九巴前晚被送往大欖涌車輛檢查中心，警方昨日亦有到場檢驗車輛。記者昨晨重返現場觀察，未見有大樹生長過量而伸出公路的問題。

警查車長有否打瞌睡

據了解，警方初步看過拍攝車長駕駛的閉路電視，未見車長有彎腰執水樽動作，加上現場無煞車痕迹，懷疑當時車長沒反應，現從車長精神狀態調查他當時有否打瞌睡等。另一消息透露，涉事巴士經初步調查沒超速，閉路電視亦不見現場有樹枝突出馬路。

運署：來年落實所有路線風險評估

運輸署助理署長黃志光昨在港台《千禧年代》稱，已要求九巴盡快提交意外報告，運輸署過去亦無接獲涉事九巴978線任何風險評估的意見。他稱，署方將與巴士公司於未來一年落實所有路線的風險評估，亦會就事故向巴士製造商跟進。

對於獨立檢討委員會今年初就巴士安全提出的45項建議，黃志光表示，大部分建議正推展或已落實，當中去年8月起400輛新巴士已在所有座位安裝安全帶，並設立電子穩定控制系統及車速限速器。黃並稱，會研究及分析是否強制巴士乘客佩戴安全帶。

運輸署回覆本報查詢補充，已落實為約1900輛現役巴士上層座位加裝安全帶，當中700輛料明年完成；至2022年將逾3000輛巴士配置安全帶，巴士公司會優先調派這些巴士行駛經快速公路的長途巴士線。

運輸署續稱，因應前日嚴重巴士意外，署方轄下「加強專營巴士安全委員會」的專責小組將於短期內開會，檢視及研究加固巴士車身設計，並就安裝碰撞警報裝置，保持行車線裝置和監察司機裝置等各種車內裝置，督促巴士公司再做深入研究。

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