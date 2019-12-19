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【Emily】有成千隻 大欖首現斑蝶越冬

【明報專訊】近年來港越冬嘅蝴蝶數量跌得好緊要，但有環團今個月頭發現有過千隻斑蝶喺大欖郊野公園棲息，係首次於該地點錄得蝴蝶越冬，為香港環保帶來好消息。為咗避免過冬蝶BB被人滋擾，環保協進會話畀Emily知，發現嘅地點一定要守秘密。

該會總幹事邱榮光話，本月5號職員喺大欖郊野公園一帶考察時，發現有成1100隻斑蝶聚集越冬，絕大部分係藍點紫斑蝶（Euploea midamus）同幻紫斑蝶（Euploea core），佢哋主要於樹幹同葉底下棲息，小部分飛行同喺泥地上停留。邱榮光估計香港只係斑蝶越冬中途站，之後可能再遷移去內地南部地區或越洋去其他地區。

見到有標記斑蝶

市民可幫手記錄

其實蝴蝶喺香港嘅越冬現象，原因一直未明，以前有數以萬計斑蝶會來港越冬，例如2012年屯門小冷水堆填區就曾經見過成萬隻蝶，大欖就從無咁嘅紀錄。邱榮光估計氣候變化係近年香港越冬斑蝶急跌原因之一，因為北方氣候變暖，可能影響蝴蝶習性，例如繼續留喺原地或更改遷徙行程。而越冬蝴蝶數目下降亦會影響生態平衡。環保協進會呼籲市民，如果喺鳳園蝴蝶保育區以外地方發現翅膀上有標記嘅斑蝶，幫手影低翅膀上面嘅號碼，連同發現日期、時間同地點，電郵去fungyuenbutterfly@gmail.com，都可以為保育斑蝶出一分力。

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