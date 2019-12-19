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港聞
2019年12月19日星期四
港聞二
習近平：澳門認真貫徹一國兩制方針 晤崔世安 讚維護國安保穩定取新成績
最少5港記者被拒入境 4獲批採訪證
奔走雙城常遭截查 居澳港人想回家 待遇佳消費低 反修例「隔岸觀火」心態變
澳青買樓難 交通問題更難
受制內地經濟反修例 GDP恐跌4%
10年建屋目標降2萬 公屋缺口大減 議員稱供應嚴峻批「篤數」 陳帆：住戶數目增長放緩
劏房戶增2100 關注組織：上樓龍長更淒涼
房委會研6工廈改建 陳帆：視結果看拆否
30年前非禮5女童 小學男教師囚2年
法治10指標評分俱3年最低 智經：響警號 學者：事關政府警隊未問責
被捕公務員停職 羅智光：非紀律處分
李家超回應「人疊人」：有人跨越跌倒者逃走
內部文件：因應情况安排警察住酒店
教授臨老變貼地 研跌倒風險儀奪獎
流感季未到 病房瀕「爆煲」 7歲童染丙流併發腦病變
醫局轉虧為盈 梁栢賢年薪增至626萬
醫健：中大學者老鼠植菌 尋「克隆症」治療曙光
蕭源fb講試題惹廉署調查 控：妻監考中途入廁傳試題
穿校服14歲男生 樂民新邨墮樓亡
過關被揭藏冰毒 休班警判感化
與15歲女友性交 警察之子判感化
行為良好減刑1/3 許仕仁獲釋 同案被告陳鉅源前日去世
非禮11歲親女 六旬漢判囚32月 官讚女童勇敢揭露
尊子漫畫
【Emily】泛民區議員關注「大媽賣藝」 輪流屯門公園「見市民」
【Emily】有成千隻 大欖首現斑蝶越冬
【Emily】瞄準立選 選民登記填表機面世
【Emily】港警登內地《環球人物》年度人物
【Emily】新聞博覽館一年5萬人次 反修例專題展 短期難成事
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