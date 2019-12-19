非禮11歲親女 六旬漢判囚32月 官讚女童勇敢揭露

【明報專訊】的士司機與內地妻子誕女後，涉嫌兩年間多次性侵犯年僅11歲的親生女兒，其女兒最終向同學及母親揭露事件。他早前在區域法院承認3項非禮罪名，昨日被判囚32個月。法官斥責被告違反誠信，同時讚揚女童揭露事件，非常勇敢，希望她能夠重新過正常生活。
控方透露，現年63歲的被告，任職的士司機，他承認前年7月至今年6月期間，三度非禮親生女兒X，X首次被侵犯時為11歲。
盼女童與母過新生
法官判刑指出，雖然心理學家稱被告無戀童癖，重犯風險低，X表面上亦無嚴重創傷，但法庭不容忽視X有意圖逃避或忘記事件，恐怕她恢復時間漫長。法官表示，法庭有責任保護兒童，父母在文明社會中理應保護子女，而非侵犯他們，惟被告身為父親卻非禮年僅11歲的女兒，案情嚴重，違反父女誠信。
法官又讚揚X及其母親，「你哋非常之勇敢，希望事件完結，雨過天青後，你哋可以過番正常人生」。
一年三犯案
趁女兒睡覺時非禮
案情指出被告與一名內地女子結婚，2005年誕下女兒X，妻女兩人2011年定居香港。被告於前年7月至今年6月期間，多次在家上下其手非禮X，甚至闖入X的房間趁她睡覺時非禮，事後向X表示已在廁所「自己搞掂」。X於今年6月向同學及母親透露事件，被告被捕後在警誡下承認犯罪。