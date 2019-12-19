行為良好減刑1/3 許仕仁獲釋 同案被告陳鉅源前日去世

昨早7時許，已有近30名記者在赤柱監獄外守候。至9時許，許仕仁乘搭高爾夫球車到達赤柱監獄門口，他身穿黑色大褸，在4名男子陪同下步出監獄，面帶微笑，其間未有回應記者提問，並登上一輛掛上中港車牌的黑色七人車離開，現場未見其妻子羅美美的身影。

乘七人車

往雲景道威景臺

許仕仁乘搭黑色七人車離門赤柱，多間傳媒採訪車緊隨其後。至昨早近10時，車輛駛入北角雲景道威景臺，屋苑保安稱，屋苑有兩個出入口，許仕仁下車後登上另一輛私家車離開，早前到赤柱監獄接載許仕仁的黑色七人車其後駛離屋苑，車上已不見許的蹤影。有傳媒拍攝到，許仕仁轉乘另一輛私家車後返抵寓所，其單位亦拉上窗簾。

身形較兩年前豐滿

人稱「肥龍」的許仕仁，前年5月到終審法院聽取終極裁決時，面容明顯消瘦。昨日刑滿出獄，他略較兩年前豐滿，臉頰有肉，但明顯蒼老不少，頭髮花白，牙齒亦有脫落。

現年71歲的許仕仁為香港回歸以來首個因貪污罪成的高官，2014年，他被裁定在2005年6月底至2007年6月底擔任政務司長期間，串謀新地前聯席主席郭炳江、前執董陳鉅源及港交所前高級副總裁關雄生收受巨款，4人串謀犯藉公職行為不當罪成。

郭、陳及關亦被裁定在許仕仁改任行會非官守成員時，串謀向許仕仁提供1118.2萬元，觸犯串謀向公職人員提供利益罪，3人已分別於去年及今年獲釋。此外，許仕仁因未有申報利益，包括擔任積金局行政總監期間，在無合理辯解下沒有向積金局披露，接受免租入住跑馬地禮頓山一個相連單位，被裁定3項公職人員行為失當罪成。