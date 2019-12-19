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蕭源fb講試題惹廉署調查 控：妻監考中途入廁傳試題

【明報專訊】「補習天王」蕭源涉在現代教育擔任中文科補習導師時，透過手機收發以取得中學文憑試保密試題一案，昨在屯門裁判法院開審。蕭源與擔任監考員的妻子、兩名前主考員否認串謀公職人員失當罪等共3罪。庭上昨播放其中一名前主考員的警誡錄影會面，廉署人員透露因蕭源在facebook拍片講解口試題目，惹來署方懷疑有人泄露試題。

4名被告依次為蕭志勇（又名蕭源）、教師張國權和吳宏樑、蕭妻蔡盈盈（又名蔡怡）。首兩項控罪控告首3名被告，指蕭分別串謀張及吳公職人員行為失當罪名，另蔡被控一項公職人員行為失當罪名。根據控方案情，首3名被告為大學同窗，案發時張和吳分別任教佛教沈香林紀念中學及香港華仁書院；據悉張已被停職。

另兩被告為蕭大學同窗

控方開案陳辭稱，張和吳分別是2016及2017年的文憑試中文科口試主考員，屬公職人員。2016年3月11日至21日考試前，張以WhatsApp向蕭披露試題，2017年3月4日吳則向蕭傳送考評局簡介會的資料，蕭隨後把試題和整理過的資料，發布到「蕭源中文組」facebook專頁。

蕭手機找到接收試題紀錄

蕭妻蔡怡則是2017年寫作考試的監考員，她在監考中途離開試場往洗手間，透過WhatsApp把題目傳給蕭源，有關對話在蕭源的手機中找到。另控辯雙方承認的事實顯示，蔡怡曾在洗手間逗留兩分鐘，並刪去和蕭源當日的WhatsApp對話。

廉署其後拘捕4人，張在警誡下承認泄露試題，吳亦在警誡下承認泄露簡介會資料。不過張一方昨反對將警誡供辭呈堂，庭上昨播放張的錄影警誡供辭，片段中廉署調查主任黎偉楠向張透露，廉署之所以認為蕭源有可疑，是因為他2016年3月在facebook影片講解一道中文口試題目，即「破釜沉舟和臥薪嘗膽兩個故事，哪一個對香港青少年更有啟發？」

黎問到張有否評核這道題目，張說不記得，同時否認自己完成主考工作後和蕭源通電話，其間曾經泄露試題。案件今天繼續。

【案件編號：WKCC2550/18】

相關字詞﹕洩漏試題 口試 中文科 公職人員行為失當 串謀公職人員行為失當 蔡怡 蕭源

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