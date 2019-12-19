醫健：中大學者老鼠植菌 尋「克隆症」治療曙光

炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，其中克隆氏症病例目前在亞洲以至全球激增。中大內科及藥物治療學系教授黃秀娟估計，本港現有5000至8000宗炎症性腸病個案，一半是克隆氏症。她指出，克隆氏症會影響腸胃道從口腔至肛門的部位，導致腹痛、眼睛紅腫、肝炎等，需接受手術、使用生物製劑等。

兩成患者有「變形桿菌」

移植老鼠現腸潰瘍

黃表示，全球有60%至70%克隆氏症患者介乎15至35歲，多在20至30歲發病，有患者年僅6歲。其團隊最近證實，通常存在於腸道、可引致尿道感染的「變形桿菌」於克隆氏症患者間流行，約20%患者腸道發現該菌，而只有1%至2%正常人體內有該菌。團隊將患者體內的變形桿菌移植到老鼠身上，會導致老鼠腸道潰瘍，正常人體內的變形桿菌則不會。

她指出，團隊將利用生物庫現存250多個克隆氏症患者的糞便和組織樣本，研究該菌特性和如何成為病原體，期望為患者開發新預防途徑或藥物治療方向。

糖尿專家盼研基因評分工具

黃秀娟與馬青雲同為中大內科及藥物治療學系教授，二人齊獲頒裘槎基金會頒授「優秀醫學科研者獎2020」，以表彰其科研成就及培訓新一代的貢獻。馬青雲是內分泌、糖尿及代謝科專家，近20年專注研究糖尿病及併發症。他期望開發多基因風險評分工具，協助臨牀預測糖尿病併發症和治療結果。他亦會探討運算法以區分糖尿病患者種類，以及篩選治療方案，讓患者接受更精準治療。

裘槎基金會資助得獎者所屬大學聘請講師代替執教、做臨牀和行政職務，最長為期一年，讓得獎者專注研究。

明報記者