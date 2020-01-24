醫局轉虧為盈 梁栢賢年薪增至626萬

醫管局年報列出5名最高薪行政人員2018/19年度酬金，顯示梁栢賢年薪逐年遞升，2018/19年度年薪達626.1萬元，較2014/15年度年薪增近100萬元。第二及第三高薪的陸志聰和盧志遠2018/19年度年薪則按年增約21萬，達555萬元。據了解，新任行政總裁高拔陞年薪不足600萬元。

公共醫生協會：高於特首匪夷所思

醫管局回應稱，醫管局大會下的行政委員會根據人力資源政策處理高級職員續約及薪酬，5名最高薪行政人員薪酬總額約2760萬，與往年相若，其薪酬跟隨公務人員周年薪酬調整。公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，行政部門與管理層薪差太大，而醫管局總裁年薪高於特首屬匪夷所思。

經歷兩個年度虧損後，醫管局2018/19年度錄得14.4億元盈餘，其年度總支出按年增8.6%至697億元，主要是員工成本。自兩年前公立醫院急症室收費增至180元後，急症室求診人次由上年度約219萬減至約216萬，但僅約77%緊急個案達標於30分鐘內診治。