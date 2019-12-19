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流感季未到 病房瀕「爆煲」 7歲童染丙流併發腦病變

【明報專訊】本地流感活躍程度目前處於低水平，但公立醫院過去一周內科病牀平均佔用率已達112%，一度要加開1300張臨時病牀，遠較醫管局早前預留資源準備加開應付流感高峰的900張牀多。另外，一名7歲男童感染丙型流感併發短暫性腦病變，情况穩定。衛生防護中心預期流感高峰短期內到臨，呼籲市民盡快接種疫苗。

醫生：打針只防甲乙型

衛生防護中心正調查一宗兒童流感嚴重個案，患者是一名過往健康良好的7歲男童，他本月3日起出現發燒、咳嗽及頭痛，10日後（13日）出現抽搐，當日被帶往伊利沙伯醫院急症室求醫及入院，留醫兒科深切治療部，化驗證實感染丙型流感病毒，併發短暫性腦病變，現時情况穩定，初步調查顯示病人沒接種今季季節性流感疫苗。

有不願具名的微生物學醫生指出，流感針只預防甲型及乙型流感，即使有打針亦不能預防丙型流感。

高峰料短期至 籲打針

衛生防護中心總監黃加慶表示，本地流感活躍程度處於低水平，過去4周主要檢測到流感病毒為甲型H1流感病毒，預期流感高峰期短時間內到臨，而現時流行的大部分病毒株與流感疫苗的病毒株抗原大致相似，呼籲盡快接種疫苗。

醫管局聯網服務總監楊諦岡表示，過去一周公院使用率較前一周升約10%，與天氣轉冷引起心血管病和流感有關，過去一周內科病牀平均佔用率達112%，骨科平均亦有104%。兒科平均每日有146人經急症室入兒科，兒科病牀平均使用率為72%。

112%佔用 臨時病牀「開晒」

楊透露，公院近日一度要加開1300張臨時病牀，局方早前公布預留資源在冬季可加開的900張臨時病牀已「開晒」，他留意到聯合和伊利沙伯醫院急症室有滯留等候入院情况，相信與人口老化、病症變複雜使入院時間長有關，會加密巡房、加快檢測和診斷等以加快病牀流轉。

楊諦岡說，流感高峰期間急症室單日求診人次可高達7000，多在周一或長假期末出現，將在這些日子額外增人手編制。

50至64歲接種率7%

黃加慶指出，入冬至本月15日已接種102.7萬劑流感疫苗，較去年同期升11.8%。接種率最高群組為6至11歲，達57%，其次是6個月至5歲的37%，最低是50至64歲僅7%。黃承認此群組接種率偏低，需提高他們對接種認知。食衛局長陳肇始表示，長遠會研究由地區康健中心提供疫苗接種服務。

相關字詞﹕食衛局 衛生防護中心 醫管局 流感疫苗 流感高峰期 流感

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