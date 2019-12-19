教授臨老變貼地 研跌倒風險儀奪獎

分析步態作預測 靈感源於搭小巴

73歲的張大健受訪時，掏出摺紙小兔、小豬 ，更有懂「 翻筋斗」的紙玩意，全是他自創。他說︰「摺紙、做科研、搞生意一樣，都講『諗頭』」，而步態分析儀開發靈感，源於搭小巴。

張說，他最初研究車輛行駛震動變化與機件性能關係，發現研究可行後，轉念研究人體移動。他於2017年發表兩項便攜式發明「步態分析器」及「身體平衡計」，前者以步行數據分析步姿及協調力，後者分析用家站立時下肢擺動幅度以評估其平衡力，這些測試傳統要到醫院或實驗室進行，費時失事。

兩年後的今日，張與團隊改良儀器，將分析器與平衡計「二合一」，以一條腰帶給合感應器，只需3組測試：靜態站立、步行、站坐，毋須手動輸入數據，只經雲端接駁人工智能系統分析，幾分鐘便有預測跌倒風險的結果。公司計劃明年進軍B2B市場，再考慮進出市面，零售價未定。

張大健：每5長者 一個曾經跌倒

張大健說，本港長者每5人便有一個曾經跌倒，「長者盆骨、膝頭退化，平衡力轉差，初期對走動影響輕微，醫護或治療師無法目測，更難言預防」。他希望自己研發的腰帶日後可在老人院及長者中心應用，預防長者跌倒。

明報記者 高卓怡