內部文件：因應情况安排警察住酒店

警：內部溝通事宜不公開

對於暫住酒店涉及的額外開支、改善教育津貼細節等，警方回應稱管理層曾與同事內部溝通，並回應同事關注事項，相關事宜不對外公開。

流傳的20頁內部文件印有鄧炳強署名，列明是11月29日「與處長對話」時未能即時回應的逾140條問題，現分為5個類別回應。文件顯示，因應情况及需要，警方會安排警察及家人到酒店暫住，或遷至另外的宿合或住處，警區會安排車接警察由警署到主要交通點，並安排軍裝警察在上下班時間到警署及宿舍附近高姿態巡邏，而警隊已向相關政府部門要求更多撥款購置更多車輛配合行動。

對於海外或本地教育津貼，文件提到因應社會形勢急速轉變，會按實際情况，積極向有關決策局表達警隊管理層立場，爭取改善教育津貼及津貼額；至於24小時配槍，警隊會跟現有機制處理；有人問能否將現時「行咇制」改為「Standby-mode」，文件指經歷近半年暴力示威，將會檢討。對於能否讓受傷警員使用解放軍醫院，文件則稱不可行。

文件亦顯示，警察管理層正研究總區應變大隊常規化，並與相關政府部門研究各方案可行性及有關安排，提升整體警力，並正積極研究改良水炮車性能及戰術運用，提升整體行政效能，同時正積極研究引入更多裝備，如新型防暴服、護頸、防割防腐及阻燃保護衣等，正密切與相關政府部門商討撥款事宜，加快採購。

（反修例風暴）