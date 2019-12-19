李家超回應「人疊人」：有人跨越跌倒者逃走

衛生服務界立法會議員李國麟昨就人疊人事件提出質詢，李家超回覆稱，當晚約11時30分，大批人從彌敦道走向碧街方向，並走進油麻地港鐵站A1出口與寶寧大廈之間的通道，「暴徒試圖逃走以逃避法律責任，其中有部分在逃走時，在不同位置跌倒」、「有人跌倒在地上，並有人跨越這些人繼續逃走」。他說，消防人員已立即展開救援，用大約10分鐘將30多名被困者救到安全位置，而送院33人的傷勢包括扭傷、氣促、頭暈、嘔吐、骨折等。

向網上平台發643移除要求

李家超在回覆資訊科技界議員莫乃光查詢時稱，由本年6月至11月底，即反修例風波期間，警方曾向互聯網服務供應商、網絡平台等提出2444項披露資料以及643項移除資料的要求，後者涉及移除影片、文字及圖像等；他說部分要求與自6月起的公眾活動無關。另外，截至今年11月1日，警方聘任了119名退休警務人員。

（反修例風暴）