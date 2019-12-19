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法治10指標評分俱3年最低 智經：響警號 學者：事關政府警隊未問責

【明報專訊】智經研究中心一項有關香港市民對法治意見的調查顯示，受訪者對10個法治指標的評分皆跌至3年新低，受訪市民對「防止政府濫用權力」評分最低。有學者分析，反修例風波中警隊與政府犯錯卻未有問責，嚴重削弱市民對法治的信心。

「保護人身安全」跌幅最大

智經委託中文大學香港亞太研究所做第3輪「市民對香港法治狀况意見調查」，於今年10月18日至11月4日以電話訪問1003人。調查顯示，52.2%受訪者不滿法治狀况，遠高於2018年的27.5％及2017的27.3%。受訪者對法治層面10個指標的評分全跌，皆為3年來最低。以10分為「完全做到」，0分為「做不到」，除「打擊貪污」及「以法律機制促進經濟發展」外，其餘8項指標均低於5分（見表）。

「防止政府濫用權力」連續3年評分最低，今年跌至3.61分，按年跌1.56分。報告認為反映公眾對防止政府濫權的狀况觀感持續下降，值得社會關注。「維持治安及保護人身安全」過去兩年評分最高，今年錄得最大跌幅，得4.05分，是倒數第二位。

智經主席劉鳴煒認為數據「已為政府敲響了警號」。他說若市民認為政府無法維持治安及保護人身安全，甚至濫權，將嚴重削弱公眾對香港法治的觀感及評價，令香港法治陷入信心危機。

他認為市民對落實法治及對整體法治的不滿似乎已達警戒線，社會需警惕，政府施政需更積極，決策過程需有更高透明度，減低市民疑慮。

理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華相信，評分受反修例事件影響，示威期間警察執法涉濫權或濫暴的問題，令市民憂慮人身安全。他說過去半年警隊與政府犯了錯卻未有問責，嚴重削弱市民對法治的信心，也予市民濫權嚴重之感。

明報記者

（反修例風暴）

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