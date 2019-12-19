30年前非禮5女童 小學男教師囚2年

現已停職的被告麥龍兒（57歲）原被控9項非禮罪，案發時間介乎1988至94年，涉及當時年約6至8歲的事主X、Y、Z、A和B。辯方昨求情稱，被告重犯風險低，同時將喪失30年的退休金，事件亦對被告家庭帶來重大影響。辯方又認為，法庭應採納被告犯案當年、判刑較輕的量刑原則。

創傷報告稱3人仍受困擾

法官引述5名事主的創傷報告指出，事主X遭性侵的記憶，在30年間間斷出現，導致她處理壓力時不能放鬆，羞愧的記憶亦揮之不去。事主Y和Z患有創傷後遺症，當中Y擁有無法解釋的不安感，更出現酗酒和驚恐問題需接受輔導，Z則擁有被老師出賣的記憶，不知何時該相信什麼人，她同時擔心兒子受侵犯，亦對貌似被告的男性有戒心，導致她和兒子的關係受阻。其餘兩名事主則沒受重大打擊。

法官指出，被告雖多年來培育下一代年輕人，但他在不短的時間內侵犯年幼兒童，所作所為令人髮指。法官形容，被告當時在兒童的內心地位崇高，擁有舉足輕重的地位，甚至比父母親更甚，惟被告在本案違反事主的信任，令人感到痛心，判囚24個月。

【案件編號：DCCC 1133/18】