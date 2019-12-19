劏房戶增2100 關注組織：上樓龍長更淒涼

長策報告估算，包括劏房住戶在內的居住環境欠佳住戶約有11.91萬，比去年公布的數字增加2500戶，當中主要為臨時構築物住戶，以及劏房住戶數目上升。其中報告估算全港約有8.65萬個劏房住戶，比去年增加2100戶。不過，今年長策公營房屋供應目標卻比去年減少1.4萬個，未來10年供應30.1萬個公營房屋單位。

全港關注劏房平台召集人賴建國指出，劏房戶一直在增加，而公屋輪候時間亦有增無減，在此情况下就調低建屋目標，會令現時居於劏房的街坊更淒涼。他說，即使政府提出增建過渡房屋，又研究提供租金津貼，但這些措施都未到位。

促縮龍始調低目標

賴建國說，現時公屋輪候時間愈來愈長，劏房戶流動亦不大，甚至愈來愈多人居於劏房，政府本來承諾3年上公屋，現時平均要等5.5年，不明政府為何不能先追回欠缺的公屋數目，待輪候時間開始縮短才下調供應目標。