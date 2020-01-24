10年建屋目標降2萬 公屋缺口大減 議員稱供應嚴峻批「篤數」 陳帆：住戶數目增長放緩

目標43萬伙 缺口6.7萬減至2.9萬

長策於2014年訂立的未來10年總房屋供應目標為48萬伙，2015年調低至46萬伙，去年再調低目標至45萬伙。今年長策第三度調低總房屋供應目標至43萬伙，比原來目標再減2萬。政府繼續維持去年修訂的公私營房屋七三比，未來10年目標提供30.1萬個公營單位及12.9萬個私營單位。陳帆解釋，供應目標調低，主要是因統計處評估的住戶數目淨增長有所下跌，以及差餉物業估價署推算的私營房屋空置量調整有所收窄。

未計明日大嶼 盼立會速審空置稅

未來10年公營房屋供應目標由去年的31.5萬伙減至今年的30.1萬伙，而今年長策報告預計未來10年公營房屋建屋量為27.2萬伙，令供應缺口差距跌至2.9萬伙，比去年6.7萬伙大幅減少。報告指出，公營房屋預計建屋量的增幅主要來自填海、新發展區及改劃現有用地，並無如去年提及「明日大嶼願景」。

被問到政府是否「造數」，調低供應目標令建屋量更容易趕上，陳帆否認稱住戶估算等數字全部寫在今年長策報告上，而相關數字亦由政府部門專業估算，有一定基礎。他又說，「明日大嶼」為未落實項目，不包含在未來10年的房屋供應估算中，故不會放入長策報告。

長策報告亦顯示，未來10年私營房屋供應目標為12.9萬個，而未來3至4年私樓供應量預計為9.3萬個。陳帆於記者會承認，立法會內務委員會至今未能選出正副主席，令修訂空置稅的議案受延誤，確有風險。他說，若議案在今個立法年度未能通過，需於下個立法年度重新啟動，他希望內會盡快回歸正常運作，成立草案委員會審議空置稅相關法例修訂。

尹兆堅：估算基於填海早完 按往績難達標

立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅批評，政府視長策為「數字遊戲」，報喜不報憂，有「篤數」之嫌，「為了條數好看，打腫面充肥仔」。他說，未來10年香港公營房屋仍欠缺2.9萬伙，長策仍是負數，不明白陳帆為何表現可喜。他續指出，政府建屋量估算是基於填海、新發展區及改劃土地等項目能提早完成，惟按政府常不達標的往績，認為未來房屋供應仍然嚴峻。

柯創盛轟自欺欺人 公屋聯會：削足適履

房屋事務委員會主席柯創盛亦對房屋供應數目不增反減感到極度失望，批評政府忘記長策初心。他認為，在年輕人買不起樓情况下仍調低房屋目標，是自欺欺人，憂政府即使就調整後的建屋目標也可能「交不足功課」。他說政府就開拓土地一直未有大動作，脫離土地供應地談房屋供應，也只能是空談。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉指出，政府下調長策供應目標，令其與建屋量差距收窄，予人削足適履的感覺，並對公營房屋削減數量比私營房屋更多表示極度失望。