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受制內地經濟反修例 GDP恐跌4%

【明報專訊】澳門回歸後，着手開放賭權、增發電訊牌及巴士牌，當中開放賭牌尤為重要，適逢內地開放自由行，帶動全澳博彩收入超越美國拉斯維加斯，令經濟體系擴大。不過，澳門依靠博彩企業開發非博彩元素，加上易受內地政策及周邊經濟影響，難免令當地經濟大幅波動。澳門經濟學者更預期今年澳門GDP（本地生產總值）全年跌4%，明年跌幅有望收窄。

GDP 19年飈7.57倍 博彩佔收入84%

澳門回歸20年，經歷由新賭牌發起建設新增賣點，由博彩業主導的經濟多元化亦應運而生，金融、電訊及運輸均受帶動。截至2018年，澳門過去19年GDP大增7.57倍至4447億元（澳門元、下同）。但澳門財政局「中央帳目——預算執行資料」顯示，博彩收入在今年首11個月達1040.45億，仍高佔財政總收入84%。

不過，身居龍頭產業的博彩業，近年變成由內地旅客高佔八成，易受內地出入境、金融政策及經濟變化而大上大落。當中2014至16年內地經濟下滑，今年內地經濟增長放慢兼受香港社會運動影響，內地旅客改進出路徑，即令澳門經濟比香港提早衰退，今年首三季經濟累跌3.5%。

澳門經濟學會副理事長曾澤瑤接受本報查詢稱，對澳門經濟明年展望不太樂觀，原因是中美雖有望達成首階段協議，但仍有很多不確定因素；而香港社會事件對澳門也有影響，用港澳聯遊方式來澳的內地團客可能選擇不來，而作為澳門第二大客源地的港人出遊意欲也受影響。他更預期，明年私人投資規模可能減少，估計澳門今年GDP會有約4%跌幅。由於基數小了，明年跌幅可能收窄一些。

（澳門回歸20周年）

相關字詞﹕曾澤瑤 澳門經濟學會 博彩 澳門

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